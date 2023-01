Torna la mostra uniformi casacche: i dettagli

Uniformi casacche, in occasione dei 123 anni della Lazio lunedì torna l’iniziativa della mostra delle uniformi casacche

In occasione dei 123 anni della gloriosa storia della Lazio torna lunedì 9 gennaio l’iniziativa del club biancoceleste della mostra uniformi casacche. L’evento sarà allestito in Piazza Santa Croce in Gerusalemme e sarà aperta da lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

La mostra in questione, racconta l’affascinante intreccio che sin dalla fondazione della società biancazzurra ha accostato in un percorso immaginario le uniformi militari italiane