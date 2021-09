Torino Lazio, ecco dove vedere la partita in tv

Torino e Lazio scenderanno in campo alle 18.30 all’Olimpico Grande Torino. Ecco dove vedere il match in tv

Torino e Lazio si apprestano a scendere in campo nel posticipo della 5ª giornata di Serie A all’Olimpico Grande Torino. I tifosi biancocelesti avranno due possibilità per seguire il match. Ecco dove vedere la partita in tv.

La sfida verrà trasmessa in co-esclusiva sia da Sky che da Dazn. In particolare, la prima metterà a disposizione i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.