Torino Lazio è Sanabria contro Immobile: diversi ma anche uguali

La sfida tra Torino e Lazio metterà di fronte anche due pilastri delle rispettive squadre: Sanabria contro Immobile

Oggi pomeriggio Torino e Lazio si affronteranno nel match valido per la seconda giornata di Serie A. La sfida metterà di fronte anche Tony Sanabria e Ciro Immobile, entrambi sono partiti con il piede giusto segnando alla prima giornata e regalando la vittoria alle rispettive squadre.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i numeri e le carriere dell’attaccante paraguaiano e del bomber di Torre Annunziata sono ovviamente diversi. E sono tutti o quasi in favore del laziale. Ma tra i due ci sono anche sei anni di differenza che giocano in favore del granata. Che a Torino sembra aver trovato quell’ambiente ideale per poter sfruttare tutto il suo potenziale.

Ha grandi qualità tecniche, gli piace giocare anche per i compagni invece che solo per i gol, ma nel nuovo Toro che sta plasmando Juric sta imparando ad essere più egoista e ambire alla doppia cifra di marcature visto che ora che ha alle spalle una batteria di trequartisti del calibro di Lukic, Radonijc, Vlasic e Miranchuk. Anche Immobile può gongolare. Il mercato (almeno finora) non gli ha portato via i suoi maggiori fornitori di assist: Milinkovic e Luis Alberto. Oggi ci sarà soltanto il primo (che lo ha già mandato in gol col Bolo- gna), lo spagnolo partirà invece dalla panchina per poi essere impegnato nel corso del match.