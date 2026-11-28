Convocati Torino per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Ignazio Abate per la partita odierna
Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino. La partita contro la Lazio di Gennaro Gattuso, valevole per la 13a giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si svolgerà dalle ore 18:00 odiere. La lista completa:
Mascardi
Perri
Siviero
Biraghi
Carrascosa
Coco
Cömert
Comuzzo
Patterson
Bragança
Cacciamani
Casadei
Fitz-Jim
Fortini
Gineitis
Ilkhan
Mandragora
Oristanio
Aboukhlal
Adams
Kulenovic
Pellegri
Simeone
Vlašić
Zapata
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