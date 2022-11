Torino, Juric aspetta i suoi sulla bilancia: chi non avrà rispettato la dieta sarà punito

Torino, lunedì Juric rivedrà i suoi giocatori e ad aspettarli ci sarà anche la prova bilancia. Chi avrà sgarrato, sarà punito

Lunedì il Torino riprenderà i lavori in gruppo per arrivare pronti alla ripresa del campionato. In occasione del ritrovo della squadra al Filadelfia, lo staff di Ivan Juric peserà i calciatori.

Chi nella sosta ha mollato sulla dieta, come riportato da Tuttosport, pagherà dazio, anche in chiave mercato.