Toni: «Non è semplice allenare in una realtà come la Lazio! Gattuso sta facendo un ottimo lavoro»

Luca Toni è intervenuto al World Legends Padel Tour di Roma! Focus sulla Serie A e spazio alla Lazio di Gattuso

La partenza della Lazio sotto la guida di Gennaro Gattuso è stata tra gli argomenti affrontati da Luca Toni durante il World Legends Padel Tour di Roma, disputato al Due Ponti Sporting Club. L’ex giocatore ha parlato dei principali temi legati alla Serie A, soffermandosi anche sul percorso iniziale dei biancocelesti e sulle aspettative in vista dei prossimi appuntamenti. La squadra di Gattuso è ora attesa dalla sfida contro il Milan, in programma domani all’Olimpico, un test importante per valutare ambizioni e crescita del gruppo!

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GATTUSO – «Gattuso? Dopo la sconfitta contro il Mantova probabilmente ha preso una bella batosta e credo che si sia fatto sentire all’interno dello spogliatoio. Battute a parte, penso abbia svolto un lavoro importante. Non è semplice allenare in una realtà come la Lazio, una piazza prestigiosa dove in questo momento c’è una distanza tra i tifosi e la società.

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Rino però è molto bravo nella gestione di queste situazioni, è riuscito a creare un gruppo unito e a coinvolgere i giocatori. È un peccato che proprio in una fase così importante della stagione la squadra non possa contare sul sostegno e sull’entusiasmo del proprio pubblico. Detto questo, sono dinamiche che vanno oltre le mie valutazioni personali».