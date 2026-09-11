Pulisic torna a disposizione: Amorim annuncia il rientro dell’americano

Pulisic pronto a prendersi il palcoscenico dopo lo stop e la lunga pausa post Mondiali, l’attaccante del Milan è pronto alla prima presenza

La sfida tra Lazio e Milan vedrà anche il ritorno di uno dei protagonisti più attesi della formazione rossonera. Christian Pulisic è infatti pronto a scendere in campo per la prima volta in questa stagione dopo lo stop che lo ha tenuto lontano dalle gare ufficiali.

L’attaccante statunitense, fermo ancora a quota zero presenze, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo ed è stato inserito tra le possibilità a disposizione di Ruben Amorim per la sfida dell’Olimpico.

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Pulisic pronto al debutto stagionale

Il recupero di Pulisic rappresenta una notizia importante per il Milan, che ritrova un giocatore capace di incidere negli ultimi metri grazie a qualità tecnica, velocità e capacità di creare superiorità offensiva.

Dopo la lunga pausa successiva ai Mondiali giocati in casa e il precedente problema fisico, il numero 10 rossonero ha completato il percorso di rientro ed è pronto a riassaporare il campo. Resta soltanto da capire quale sarà la gestione scelta da Amorim: l’americano potrebbe partire dal primo minuto oppure entrare a gara in corso per ritrovare gradualmente il ritmo partita.

Amorim recupera una pedina importante contro la Lazio

La presenza di Pulisic amplia le soluzioni offensive del Milan in vista della sfida contro la squadra di Gattuso. L’attaccante è considerato un elemento centrale nel progetto rossonero e il suo rientro aggiunge qualità a un reparto che potrà contare nuovamente su uno dei suoi giocatori più decisivi.

Dopo lo stop iniziale, la partita contro la Lazio può quindi rappresentare il nuovo punto di partenza per Pulisic, chiamato a riprendere il percorso interrotto e a tornare protagonista con la maglia del Milan.