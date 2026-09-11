Identità e mentalità vincente: la ricetta di Gattuso per far ripartire il progetto Lazio

La Lazio cambia pelle a Formello! Il percorso di Gennaro Gattuso verso un’identità più aggressiva

Domani andrà in scena l’attesissimo scontro dell’Olimpico tra la Lazio e il Milan, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27, con fischio d’inizio programmato alle ore 18:00. Alla vigilia della prestigiosa sfida contro i rossoneri, l’allenatore Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni significative ai microfoni di DAZN, tracciando il bilancio del percorso intrapreso dalla squadra capitolina in questo avvio di stagione. Il tecnico ha voluto analizzare senza filtri il momento vissuto dal gruppo, soffermandosi sugli obiettivi futuri e sulle difficoltà incontrate fin qui nel nuovo ciclo tecnico.

Ultimissime Lazio LIVE: il ritorno di Pinamonti, le parole di Gattuso e Tavares

La delusione in Coppa Italia e la nuova identità della Lazio secondo Gattuso

Durante il suo intervento mediatico, l’allenatore ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi equivoco in merito alla recente battuta d’arresto in Coppa Italia contro il Mantova, sottolineando che quel passo falso non sposta minimamente la programmazione e la visione strategica del club. Secondo il punto di vista espresso dal mister, l’obiettivo principale non riguarda soltanto i risultati immediati, quanto la necessità di strutturare un ambiente altamente propositivo all’interno del centro sportivo di Formello, cementando giorno dopo giorno una mentalità vincente. Pur ammettendo che l’eliminazione al primo turno brucia ancora molto e che la rosa possiede pregi e difetti da correggere rapidamente sul campo, il tecnico ha ribadito la totale convinzione nella bontà del progetto tecnico intrapreso.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Il cambio di rotta tattico rispetto all’era Maurizio Sarri nella Lazio

Il tecnico della Lazio ha, inoltre, evidenziato la complessità del lavoro svolto per modificare radicalmente l’impostazione tattica ereditata dalla precedente gestione di Maurizio Sarri, basata su principi profondamente differenti. La dirigenza e lo staff hanno cercato di imprimere una svolta netta verso un calcio marcatamente più aggressivo e fondato su un impatto fisico superiore. Nonostante la squadra abbia pagato a caro prezzo alcuni errori di gioventù e le scorie dell’eliminazione in Coppa, Gennaro Gattuso si è detto assolutamente certo che la traiettoria intrapresa sia quella giusta per rilanciare le ambizioni della Lazio nel massimo campionato!

Lazio Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento