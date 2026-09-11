Non solo spinta, ma anche copertura. Tavares svela i segreti appresi sotto la guida di Sarri

Tavares e l’eredità di Maurizio Sarri: la svolta difensiva dietro il salto di qualità del calciatore della Lazio

Cresce l’attesa per il grande appuntamento in programma domani allo stadio Olimpico, dove alle ore 18:00 si affronteranno la Lazio e il Milan in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27. Alla vigilia della delicata e affascinante sfida contro i rossoneri, il laterale portoghese Nuno Tavares è intervenuto sulle pagine del match program ufficiale del club capitolino, raccontando il proprio percorso di crescita e analizzando i cambiamenti tattici vissuti in questi mesi. L’esterno ha ripercorso le tappe fondamentali della sua esperienza a Formello, soffermandosi in particolare sul lavoro svolto in precedenza con l’ex tecnico Maurizio Sarri.

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La maturazione tattica di Nuno Tavares sotto la guida di Maurizio Sarri nella Lazio

Il calciatore ha spiegato come la passata stagione abbia rappresentato una fase cruciale e fondamentale per il suo definitivo processo di maturazione professionale. Sotto la gestione tecnica di Maurizio Sarri, la squadra adottava una struttura tattica marcatamente orientata alla fase difensiva e alla cura maniacale dei dettagli di reparto. Tale impostazione ha spinto il terzino a perfezionare notevolmente gli aspetti legati alla copertura preventiva e a comprendere a fondo come dosare le energie fisiche e mentali nell’arco dei novanta minuti di gioco, imparando a leggere i vari momenti chiave della partita.

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Le riflessioni del difensore offrono una chiave di lettura importante per comprendere la solidità e la duttilità acquisite dal gruppo in vista dell’impegno casalingo contro il Milan. L’eredità tattica lasciata da Sarri ha permesso a Nuno Tavares di compiere quel salto di qualità necessario per imporsi ad alti livelli nel massimo campionato italiano, fornendo oggi un contributo essenziale nello scacchiere tattico attuale della Lazio. La dirigenza e lo staff seguono con fiducia i progressi del laterale, pronto a dare battaglia sul rettangolo verde dell’Olimpico per trascinare i compagni verso un risultato di prestigio in questa nuova e stimolante tappa della stagione.