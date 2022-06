Tommasi rivela: «Zeman mi voleva alla Lazio, poi...»

L’ex centrocampista della Roma Tommasi ha rivelato di esser stato a un passo dal vestire la maglia della Lazio

Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma e ora candidato sindaco di Verona, in una intervista a Teleradiostereo ha rivelato di esser stato vicino a vestire la maglia della Lazio in passato.

LA RIVELAZIONE – «Ci fu un interessamento da parte di Zeman, che era un mio grande estimatore. Mi avrebbe voluto alla Lazio, ma la trattativa non andò in porto perché il Verona chiese in cambio Marco Di Vaio, che invece finì a Bari in cambio di Protti, dunque cambiai sponda. Col senno di poi mi è andata molto bene, visto che poi Zeman mi ha raggiunto alla Roma e mi ha permesso di fare personalmente un importante salto di qualità, e di rimanere a Roma e alla Roma per tanto tempo».