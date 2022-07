Toloi sfida le concorrenti per l’Europa: «Con la settimana lunga ci torneremo»

Il difensore dell’Atalanta Toloi ha lanciato la sfida alla concorrenti per l’Europa in Serie A

Il capitano dell’Atalanta Rafael Toloi, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha lanciato la sfida alla concorrenti per l’Europa in Serie A; tra queste c’è anche la Lazio.

EUROPA – «Più dura arrivarci: da allora l’Atalanta è cresciuta tanto, in campo e fuori, e cinque anni, il sapore di giocare in Europa, non si cancellano così. Consoliamoci: la settimana “lunga” ci aiuterà».

PREPARAZIONE ESTIVA – «Più che diversa, uguale a com’era fino a due anni fa. Sono felice, finalmente abbiamo più tempo per lavorare: una preparazione così ti fa stare bene per tutta la stagione».

