Toldo promuove la Lazio: «Sta facendo un ottimo campionato e questo conferma una cosa per la bellezza del torneo»

Toldo, l’ex portiere di Inter e Fiorentina si esprime su questo avvio di stagione e rilascia alcune dichiarazioni anche sulla Lazio

Ai microfoni di Radio Anchio Sport ha parlato l’ex portiere di Inter e Fiorentina Toldo, il quale si esprime sulla serie A e l’inizio di stagione soffermandosi anche sulla Lazio di Baroni

PAROLE – Il Napoli è la fotografia di Conte con la programmazione della società negli ultimi 7-8 anni. Ci vuole un allenatore che sappia insegnare calcio e che trovi dei giocatori che lo seguono. C’è tutto per far bene e fa bene anche al campionato. Sono felice che Napoli, Fiorentina e Lazio stiano andando bene. Ai miei tempi c’erano le sette sorelle: ecco, i tifosi non vogliono una squadra in fuga. Preferiscono un campionato corale