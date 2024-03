Frosinone, un titolare salterà la sfida con la Lazio

Il centrocampista del Frosinone, uscito per infortunio contro il Lecce, salterà la sfida del Benito Stirpe contro la Lazio

Uscito per infortunio durante il match tra Frosinone-Lecce, il centrocampista di Eusebio Di Francesco, Harroui, salterà la Lazio.

Ad annunciarlo è stato lo stesso mister in conferenza stampa, parlando di un recupero di 3-4 settimane. Non sarà quindi presente per la sfida tra i ciociari e la squadra di Sarri al Benito Stirpe. Una buona notizia per i biancocelesti di Sarri.