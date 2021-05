Sassuolo Lazio, i tifosi caricano la squadra neroverde – FOTO

In vista di Sassuolo Lazio, i tifosi hanno caricato la squadra neroverde per questa partita che chiuderà la stagione

I tifosi del Sassuolo hanno caricato la squadra prima dell’ultima gara con la Lazio. Hanno ringraziato la squadra per la grande stagione disputata e hanno salutato, ringraziandolo per quanto fatto, anche mister De Zerbi che domani sarà sulla panchina neroverde per l’ultima volta. Presenti anche Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi. I tifosi hanno potuto assistere a una parte dell’allenamento, tutti con mascherina e distanziati, a bordo campo.