Tensione tra Tare e Sarri dopo l’Az: ecco cosa è successo

Arrivano indiscrezioni di un confronto acceso tra il direttore sportivo ed il tecnico post eliminazione in Conference League

La sconfitta di giovedì sera ha lasciato parecchio malumore in casa Lazio, anche tra i membri della dirigenza biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, ci sarebbe stato un duro confronto in seguito alla gara tra il direttore sportivo Tare e Maurizio Sarri. Il ds non avrebbe gradito le parole del tecnico dopo il match. Si attende oggi una risposta del presidente Lotito per fare chiarezza su questa questione.