Tchaouna Lazio, Baroni insiste con il francese in attacco: Noslin invece... Le ultime

Tchaouna Lazio, il giocatore francese sarà riproposto al centro dell’attacco contro il Milan. Le ultime da Formello

Manca sempre meno al match di San Siro contro il Milan e mister Baroni sta riflettendo sull’undici titolare da mandare in campo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio insisterà con Loum Tchaouna nel ruolo di unica punta.

Il francese non ha impressionato in Coppa Italia contro l’Inter, ma Baroni ha intenzione di dargli fiducia in quella posizione. Noslin, invece, è tornato sulla sinistra come vice Zaccagni.