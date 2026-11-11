Ultimissime Lazio LIVE: le novità sulle condizioni di Tavares, sarà addio a gennaio con Cataldi. Ufficiale il rinnovo di Floriani

Romano Floriani Mussolini passa da 150mila a circa 500mila euro a stagione, con aumenti progressivi e bonus. Il club premia il rendimento del classe 2003, diventato titolare dopo l’infortunio di Marusic

Undici partite sono bastate a Romano Floriani Mussolini per cambiare completamente il proprio futuro alla Lazio. Il terzino classe 2003, diventato titolare dopo il grave infortunio di Adam Marusic, ha conquistato la fiducia di Gennaro Gattuso e ottenuto un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2031. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo accordo prevede anche un importante adeguamento economico: lo stipendio passerà dagli attuali 150mila euro a circa 500mila euro annui, con ulteriori incrementi nel corso delle stagioni e bonus legati ai risultati. Una promozione arrivata sul campo, prima ancora che attraverso la firma.

Lazio, Floriani Mussolini fino al 2031: tre anni in più rispetto al precedente contratto

Il precedente accordo di Floriani Mussolini sarebbe scaduto il 30 giugno 2028. Con il rinnovo ufficializzato dalla società, il difensore ha prolungato la propria permanenza in biancoceleste di altre tre stagioni.

Una decisione che permette alla Lazio di mettere al sicuro uno dei giocatori maggiormente valorizzati in questo avvio di campionato.

L’intesa era stata raggiunta già da diverse settimane. Mancava soltanto l’ultimo passaggio formale, completato nel pomeriggio di ieri a Formello.

La società ha quindi scelto di intervenire con largo anticipo, evitando che il calciatore potesse avvicinarsi alla scadenza del precedente contratto senza aver definito il proprio futuro.

Ma il significato dell’operazione va oltre la durata dell’accordo.

Fino a pochi mesi fa, Floriani Mussolini doveva ancora dimostrare di poter trovare spazio con continuità nella prima squadra. Adesso la Lazio lo considera un elemento sul quale programmare anche le prossime stagioni.

Lazio, Floriani Mussolini quadruplica quasi l’ingaggio: stipendio da 500mila euro

Il cambiamento più evidente riguarda il trattamento economico. Con il precedente contratto, Floriani Mussolini percepiva circa 150mila euro a stagione, una delle cifre più basse all’interno della rosa biancoceleste.

Il nuovo accordo porta invece l’ingaggio intorno ai 500mila euro annui, quasi quattro volte la precedente retribuzione. Non si tratta, inoltre, di una cifra destinata a rimanere necessariamente invariata fino al 2031.

Sono previsti aumenti progressivi stagione dopo stagione, oltre a bonus collegati alle prestazioni individuali e ai risultati raggiunti dalla squadra.

Una struttura contrattuale che riflette la volontà di accompagnare la crescita del giocatore anche dal punto di vista economico.

Il nuovo stipendio, infatti, non rappresenta soltanto un premio per quanto mostrato finora. È soprattutto il riconoscimento di uno status differente all’interno della Lazio. Da giovane chiamato a ritagliarsi qualche occasione, Floriani Mussolini è diventato un calciatore sul quale Gattuso può contare stabilmente.

Lazio, l’infortunio di Marusic ha cambiato la stagione di Floriani Mussolini

La svolta è arrivata molto prima del previsto.

Alla prima giornata di campionato, Adam Marusic ha dovuto abbandonare il campo dopo appena 20 minuti, fermato da una grave lesione muscolare. Un problema che ha costretto Gattuso a rivedere immediatamente i propri piani sulla fascia destra.

Per Floriani Mussolini si è aperta così un’opportunità che, nelle previsioni iniziali, avrebbe potuto richiedere molto più tempo.

Il classe 2003 si è ritrovato a dover affrontare da titolare una Serie A nella quale non aveva ancora avuto modo di consolidarsi con la maglia della Lazio.

La risposta è stata convincente. La sua capacità di percorrere la corsia, accompagnare l’azione e proporsi con continuità nella metà campo avversaria ha permesso alla squadra di conservare una notevole spinta offensiva nonostante l’assenza del montenegrino. L’aspetto più interessante è proprio questo: Floriani Mussolini non si è limitato a sostituire Marusic, ma ha offerto caratteristiche differenti che Gattuso ha saputo inserire nel proprio sistema di gioco.

Lazio, Floriani Mussolini riporta il vivaio al centro: il precedente di Cataldi

Il percorso del giovane terzino assume un significato particolare anche per il settore giovanile biancoceleste. Era dai tempi di Danilo Cataldi che un prodotto del vivaio non riusciva a conquistare un ruolo così importante nella prima squadra della Lazio.

Cataldi aveva lasciato il settore giovanile nel 2013, dopo aver conquistato lo Scudetto Primavera, avviando un percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei volti più riconoscibili del club.

Le due storie sono differenti, ma condividono un elemento: la possibilità di trasformare il lavoro svolto nelle giovanili in una risorsa concreta per la prima squadra. Per Floriani Mussolini, il passaggio attraverso esperienze lontano da Formello ha rappresentato una tappa importante della crescita.

Il ritorno alla Lazio non garantiva automaticamente un posto da titolare. Quella posizione è arrivata attraverso una circostanza imprevista, l’infortunio di Marusic, ma è stata poi difesa grazie alle prestazioni. Un percorso che può diventare un riferimento anche per altri giovani biancocelesti.

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Lazio, dal ruolo di alternativa a un futuro da protagonista: ora Floriani deve confermarsi

Il rinnovo fino al 2031 chiude una fase della carriera di Floriani Mussolini e ne apre un’altra. Finora il difensore ha dovuto soprattutto dimostrare di meritare la fiducia dell’allenatore. Da questo momento, invece, sarà chiamato a confermare quanto di buono mostrato nelle prime undici giornate.

Il ritorno degli altri giocatori attualmente indisponibili aumenterà inevitabilmente la concorrenza sulla fascia destra, ma la situazione è ormai diversa rispetto all’inizio della stagione.

Gattuso ha scoperto di poter contare su un terzino capace di offrire corsa e profondità, mentre la società ha deciso di riconoscerne il valore attraverso un contratto di lunga durata.

L’aumento dell’ingaggio rappresenta la conseguenza economica di questa crescita, non il suo punto d’arrivo. Perché il vero risultato raggiunto da Floriani Mussolini non è soltanto aver ottenuto uno stipendio più alto o altri tre anni di contratto.

È aver trasformato un’occasione nata dall’emergenza in una posizione stabile all’interno della Lazio. E per un ragazzo cresciuto a Formello, probabilmente, è proprio questa la conquista più importante.