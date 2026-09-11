Tavares: «Siamo carichi per il Milan. Gattuso? Unico per trasparenza e fiducia»

Nuno Tavares, terzino biancoceleste, ha parlato alla vigilia della sfida casalinga tra Lazio e Milan in programma domani. Le dichiarazioni

Siamo alla vigilia di Lazio-Milan, in programma domani all’Olimpico nel turno della quarta giornata di Serie A. Un appuntamento imperdibile per uno dei protagonisti del match, Nuno Tavares, che ha parlato nel match program del club biancoceleste, spaziando su diverse tematiche. Le dichiarazioni dell’esterno lusitano:

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GRUPPO E VITTORIA DI UDINE – «La reazione che abbiamo messo in campo dopo essere andati sotto è stata straordinaria. Pure in inferiorità numerica percepivo la forza fisica per continuare a spingere e ribaltare il punteggio. Dopo la rete dello svantaggio c’è stato uno sguardo d’intesa immediato con Zaccagni: ci siamo capiti al volo, consapevoli che la partita era ancora nostra. Chi è subentrato ha dato una spinta decisiva per conquistare i tre punti. Non bisogna viverla come un esame, ma espugnare un campo ostico e fisico come quello dell’Udinese ha un valore enorme».

LAZIO-MILAN – «Ci attende una sfida bellissima. Il Milan è una compagine in netta crescita, propone un bel calcio ed è guidata da un tecnico preparatissimo, oltre a disporre di individualità di altissimo livello. Da parte nostra arriviamo pronti e con grandissima autostima, sostenuti da uno staff e da una rosa in grado di puntare alla vittoria».

SARRI – «La scorsa stagione è stata una tappa fondamentale nel mio processo di maturazione. Sotto la guida di Sarri adottavamo una struttura maggiormente orientata alla fase difensiva. Questo mi ha spinto a perfezionare gli aspetti di copertura e a capire come dosare le energie nell’arco dei novanta minuti. Imparare a leggere i momenti della gara è stato il miglioramento più grande».

GATTUSO – «La fiducia del mister rappresenta la base per qualsiasi atleta: ogni calciatore necessita di avvertire la propria importanza attraverso il dialogo quotidiano. La qualità migliore del nostro allenatore risiede nella sua schiettezza, è una persona diretta e trasparente con il gruppo. Ha saputo creare un clima sereno e solare che fa benissimo all’ambiente».

GESTIONE FISICA – «Quando la condizione fisica è ottimale so di poter garantire un apporto fondamentale. Svolgo un grande lavoro di prevenzione fuori dal terreno di gioco per strutturare al meglio il corpo, dato che la mia interpretazione del ruolo richiede continuous strappi ad alta velocità per tutti i novanta minuti. Sentire dal mister che possiedo una marcia in più mi riempie d’orgoglio e mi spinge a dare costantemente il massimo».

RICORDI – «Conservo ricordi splendidi di quell’incrocio, fu la mia prima apparizione in maglia biancoceleste. Avvertire fin da subito il supporto del gruppo e della panchina mi permise di acquistare sicurezza col passare dei minuti, facendomi capire di poter incidere. È stato un avvio da incorniciare e mi auguro di poter vivere un’altra serata simile».



