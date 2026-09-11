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Lazio, dubbi sulla fascia destra: è ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen
Lazio, dubbi sull’out di destra per completare il tridente offensivo. Gattuso deve sciogliere il ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen
Domani pomeriggio alle ore 18:00 l’Olimpico accenderà i riflettori sul big match valido per la quarta giornata di Serie A. La Lazio si appresta ad affrontare un esame di maturità cruciale per misurare le proprie ambizioni di alta classifica. La formazione guidata da Gennaro Gattuso va a caccia del quarto successo consecutivo per proseguire un avvio di campionato finora perfetto.
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Il tridente di Gattuso per la sfida Lazio-Milan
Il perno dell’attacco è ormai definito per due terzi delle sue componenti. Nel tridente offensivo disegnato dall’allenatore figurano già da titolari Mattia Zaccagni sulla corsia sinistra e Andrea Pinamonti al centro dell’attacco. Manca tuttavia l’ultimo tassello per completare il reparto avanzato che dovrà scardinare la difesa avversaria.
Ballottaggio aperto sulla destra prima di Lazio-Milan
I principali dubbi di formazione riguardano l’out di destra. Resta apertissimo il testa a testa tra Gustav Isaksen e Matteo Cancellieri: entrambi i calciatori sono ancora a secco di reti e vanno alla disperata ricerca del primo sigillo stagionale. Una rete o una prestazione convincente sul palcoscenico dell’Olimpico rappresenterebbe la sferzata ideale per dare una svolta a un inizio d’anno opaco.
La fame di punti nel big match Lazio-Milan
L’appuntamento casalingo offre una ghiotta opportunità per consolidare la striscia positiva e lanciare un segnale forte al campionato. La scelta dell’esterno d’attacco si rivelerà fondamentale per spezzare gli equilibri e regalare ai tifosi un’altra serata da incorniciare.
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