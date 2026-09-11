Buone notizie da Formello: Gattuso ritrova Pinamonti, Leite verso la convocazione

Arrivano buone notizie da Formello! Gattuso ritrova Pinamonti e il nuovo acquisto Leite va verso la convocazione contro il Milan

Buone notizie in casa Lazio in vista del big match contro i rossoneri. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Andrea Pinamonti ha completamente smaltito la contusione alla caviglia rimediata nella trasferta di Udine. L’ex centravanti del Sassuolo è tornato ad allenarsi a pieno regime con il resto del gruppo e sarà regolarmente ai nastri di partenza per guidare l’attacco.

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Pinamonti guida l’attacco della Lazio contro il Milan

Sulla trequarti, mister Gattuso va verso la conferma quasi totale dell’undici visto nell’ultimo turno. L’unico vero dubbio riguarda la corsia di destra: Gustav Isaksen resta in vantaggio nel ballottaggio con Matteo Cancellieri per completare il reparto offensivo. Per il resto, l’ossatura della squadra sarà la medesima schierata dal primo minuto alla Dacia Arena.

Volti nuovi in panchina per la sfida al Milan

Ci saranno novità importanti anche tra i convocati. Arriva la prima chiamata per Diogo Leite, il difensore arrivato dall’Union Berlino che si allena a Formello da mercoledì. Il portoghese si accomoderà in panchina insieme a Josip Sutalo, il centrale ex Ajax ancora in attesa del debutto ufficiale in maglia biancoceleste. Si rivede in campo per un lavoro differenziato anche Patric, pur non essendo inserito nella lista ufficiale.

Gli infortunati e i tempi di recupero verso Lazio-Milan

Nota stonata della giornata è la frenata di Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista non sarà a disposizione per il match dell’Olimpico: lo staff medico valuterà se recuperarlo per la trasferta di Venezia, ma il rientro potrebbe slittare direttamente a dopo la sosta per le nazionali, insieme a quelli di Adam Marusic e Nicolò Rovella. Oggi pomeriggio è prevista la rifinitura decisiva sul campo di Formello.

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