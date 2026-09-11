Lazio Milan, rossoneri a caccia del riscatto: c’è un tabù da sfatare all’Olimpico

Lazio Milan non batte la Lazio da oltre due anni: la sfida di sabato mette di fronte due squadre ancora imbattute in campionato

C’è un precedente recente che il Milan vuole cancellare nella trasferta contro la Lazio. La sfida dell’Olimpico rappresenta infatti un vero e proprio tabù per i rossoneri, reduci da diversi risultati negativi contro i biancocelesti negli ultimi incroci.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, le ultime sfide nella Capitale hanno spesso lasciato un ricordo amaro alla formazione milanista, chiamata ora a invertire la tendenza contro una squadra protagonista di un avvio di stagione perfetto.

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Lazio Milan, gli ultimi precedenti sorridono ai biancocelesti

Per ritrovare l’ultimo successo del Milan contro la Lazio bisogna tornare al 1 marzo 2024, quando il gol di Noah Okafor al 90’ regalò tre punti ai rossoneri. Da quel momento la formazione biancoceleste è diventata un ostacolo particolarmente complicato.

Nella scorsa stagione il Milan ha infatti vissuto due momenti negativi contro la squadra capitolina: prima l’eliminazione dalla Coppa Italia, poi la sconfitta in campionato che interruppe il percorso positivo della squadra allora guidata da Massimiliano Allegri.

Gattuso sfida il suo passato

La squadra di Gennaro Gattuso si presenta alla gara dell’Olimpico con il morale altissimo. La Lazio ha infatti conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A, battendo Bologna, Genoa e Udinese e portandosi a punteggio pieno. Dall’altra parte il Milan di Ruben Amorim ha raccolto sette punti grazie ai successi contro Torino e Venezia e al pareggio ottenuto contro la Juventus.

La sfida sarà particolare anche per Gattuso, grande ex rossonero da giocatore e allenatore, che ora si trova a guidare una Lazio in grande crescita proprio contro il club con cui ha scritto pagine importanti della sua carriera.

Sabato alle 18 all’Olimpico sarà quindi una partita tra due squadre ancora imbattute, con il Milan chiamato a superare un ostacolo storico e la Lazio intenzionata a confermare il suo straordinario avvio.