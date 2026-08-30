Hanno Detto
Tavares: « Gattuso ci sta dando fiducia, non è troppo tattico, c’è tanta unione, la squadra è molto unita»
Tavares nel post partita di Lazio-Genoa, seconda giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN
Al termine di Lazio-Genoa, seconda giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Nuno Tavares, il migliore in campo
SULLA PARTITA «Abbiamo fatto bene tutti, sappiamo che non dobbiamo mollare, anche il gol di Frattesi è una cosa provata in settimana».
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UNO DEI MIGLIORI IN SERIE A «Provo a migliorare tutti i giorni anche a livello fisico. Così divento un nuovo Nuno più motivato».
RAPPORTO CON GATTUSO «Ci sta dando fiducia, non è troppo tattico, c’è tanta unione, la squadra è molto unita».
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