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Hanno Detto

Tavares: « Gattuso ci sta dando fiducia, non è troppo tattico, c’è tanta unione, la squadra è molto unita»

Published

2 ore ago

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Nuno Tavares 4 1

Tavares nel post partita di Lazio-Genoa, seconda giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN

Al termine di Lazio-Genoa, seconda giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Nuno Tavares, il migliore in campo

SULLA PARTITA «Abbiamo fatto bene tutti, sappiamo che non dobbiamo mollare, anche il gol di Frattesi è una cosa provata in settimana».

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UNO DEI MIGLIORI IN SERIE A «Provo a migliorare tutti i giorni anche a livello fisico. Così divento un nuovo Nuno più motivato».

RAPPORTO CON GATTUSO «Ci sta dando fiducia, non è troppo tattico, c’è tanta unione, la squadra è molto unita».

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