Mercato Lazio, occhi su Begraoui dell’Estoril Praia! Scenario legato al futuro di Dia

Mercato Lazio, suggestione Yanis Begraoui! Il classe 2001 è l’obiettivo se si sblocca la cessione di Dia

Le trattative estive della società capitolina entrano nella fase più calda e infuocata, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo epilogo tra colpi di scena e intrecci internazionali. La permanenza di Boulaye Dia in maglia biancoceleste non è affatto blindata in vista delle ultime ore di trattative. Nelle ultime ore, infatti, il club francese del Rennes ha notevolmente alzato il pressing per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, formulando un’offerta economica vicina ai 10 milioni di euro. La dirigenza della Lazio, tuttavia, valuta il cartellino del giocatore una cifra superiore, chiedendo circa 4 o 5 milioni in più rispetto alla proposta iniziale per sedersi a trattare la cessione definitiva.

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L’asse di mercato tra la Lazio e il Rennes per Boulaye Dia

I dialoghi e i contatti diplomatici tra le parti sono destinati a proseguire intensamente nelle prossime ore per cercare di trovare la quadratura del cerchio e definire il futuro dell’attaccante. La proposta avanzata dal Rennes ha stuzzicato gli interessi della società francese, ma la distanza economica tra domanda e offerta resta un nodo cruciale da sciogliere prima del gong finale della sessione estiva. La dirigenza della Lazio non intende svendere i propri pezzi pregiati e valuta attentamente ogni risvolto, consapevole che un’eventuale partenza del centravanti costringerebbe gli uomini mercato a chiudere immediatamente un sostituto all’altezza per non indebolire il reparto offensivo a disposizione dello staff tecnico.

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L’idea Yanis Begraoui per la Lazio in caso di cessione

Nel frattempo, anticipando le possibili mosse in uscita e le eventuali turbolenze legate al futuro della propria prima punta, la società biancoceleste si guarda già intorno per non farsi trovare impreparata. Come segnalato da Footmercato, tra i profili monitorati con maggiore attenzione dalla Lazio figura anche quello di Yanis Begraoui, talentuoso attaccante marocchino dotato di doppia cittadinanza francese e attualmente di proprietà dell’Estoril Praia! Il giovane prospetto rappresenta una pista concreta e stimolante che la dirigenza capitolina potrebbe decidere di affondare rapidamente qualora Boulaye Dia dovesse davvero fare le valigie per volare in Ligue 1 prima della fine ufficiale del calciomercato!