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Lazio Genoa LIVE 1-0: inizia la ripresa
Lazio Genoa: tutto sulla seconda giornata del campionato di Serie A che vede di fronte la squadra di Gennaro Gattuso e quella di Daniele De Rossi
Lazio e Genoa si sfidano oggi alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico sotto la direzione del signor Ermanno Feliciani. La squadra allenata dal tecnico Gattuso affronta quella di De Rossi per la sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO-GENOA 1-0
46′ Al via il secondo tempo
45′ + 4 FINE PRIMO TEMPO
45′ Quattro minuti di recupero
44′ Cross di Davide Frattesi per Nuno Tavares che colpisce di testa da dentro l’area e colpisce il palo
37′ Infortunio muscolare per Rovella, costretto al cambio. Entra Belahyane
35′ Ammonito De Rossi
32′ Tavares ci prova dalla distanza ma la palla vola sopra la traversa
25′ GOOOOOLLLLL! FRATTESIIIII! Ancora lui, vantaggio biancoceleste. Se ne va Tavares sulla sinistra che la mette in mezzo, il classe ’99 di prima col sinistro la butta in rete.
14′ Ammonito Ostigard per un intervento su Dia
1′ Subito una potenziale occasioni per la Lazio con Cancellieri che potrebbe servire Frattesi ma lo fa con colpevole ritardo
1′ Inizia la partita
TABELLINO LAZIO-GENOA
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
LA SQUADRA ARBITRALE
- FELICIANI
- MASTRODONATO – FONTANI
- IV: MARIANI
- VAR: ABISSO
- AVAR: COSSO
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