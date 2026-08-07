Lazio Women-Ternana 0-0, termina a reti bianche l’amichevole delle biancocelesti

Lazio Women, termina con un pareggio senza reti l’amichevole odierna di Formello contro la Ternana: tutti i dettagli sulla sfida

Prosegue la preparazione della Lazio Women in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione. Nel pomeriggio di ieri, alle ore 18.00, la formazione allenata da Gianluca Grassadonia ha affrontato la Ternana sul campo centrale di Formello, chiudendo l’amichevole sul risultato di 0-0.

Un altro test utile per aumentare il minutaggio, affinare i meccanismi tattici e verificare la condizione atletica del gruppo in vista del primo appuntamento ufficiale, previsto per il 23 agosto alle ore 20.30 al Fersini contro la Napoli Women, nella prima giornata della Serie A Women’s Cup.

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Arriva un pari nel terzo test della preparazione estiva

Quella contro la Ternana è stata la terza uscita della preparazione biancoceleste in questa estate in vista della prossima stagione. Durante il ritiro di Celano, la Lazio aveva inizialmente ottenuto una vittoria contro una selezione locale, prima di affrontare proprio la Napoli Women e incassare una sconfitta.

Contro le umbre è invece arrivato un pareggio a reti inviolate, utile soprattutto per proseguire il percorso di crescita della squadra. In questa fase i risultati passano inevitabilmente in secondo piano rispetto alla necessità di costruire condizione e automatismi in vista delle gare che assegneranno punti e qualificazioni.

Il 23 agosto arriva la prima sfida ufficiale contro il Napoli

La preparazione continuerà adesso a Formello, dove la squadra lavorerà fino all’esordio ufficiale. Non è escluso che possano essere organizzate nuove amichevoli prima del 23 agosto, anche se al momento non sono stati comunicati altri appuntamenti.

Il riferimento resta la sfida contro la Napoli Women al Fersini. La Serie A Women’s Cup rappresenterà il primo vero banco di prova per la nuova Lazio di Grassadonia, chiamata nelle prossime settimane a trasformare il lavoro estivo in risposte concrete sul campo.