Calciomercato
Ratkov al Levante? C’è l’intesa per il prestito, si aspetta l’ok del giocatore. Tutte le cifre
Petar Ratkov va verso la cessione. La Lazio ha accettato di cederlo in prestito al Levante, ma ora manca l’ultimo passaggio decisivo
La Lazio continua a lavorare sul fronte delle uscite in questi ultimi giorni di calciomercato. Tra i giocatori destinati a lasciare la Capitale c’è Petar Ratkov, attaccante classe 2003 che non sembra rientrare nei piani tecnici di Gennaro Gattuso per la nuova stagione.
L’arrivo di Andrea Pinamonti ha ulteriormente ridotto gli spazi a disposizione del centravanti serbo, spingendo la società biancoceleste a valutare una soluzione per permettere al giocatore di trovare maggiore continuità altrove.
Nelle ultime ore il nome di Ratkov è diventato sempre più concreto per il Levante, club spagnolo che ha iniziato a muoversi con decisione per assicurarsi le prestazioni dell’ex attaccante del Salisburgo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società iberica avrebbe compiuto passi avanti importanti nella trattativa.
Aggiornamento ore 16:29: L’intesa è stata raggiunta anche con il giocatore e l’operazione sarebbe stata definita sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a quattordici.
Accordo con il Levante per il prestito
Il Levante avrebbe infatti trovato un’intesa con la Lazio per il trasferimento di Petar Ratkov sulla base di un prestito. Un passaggio fondamentale per la definizione dell’operazione, con i due club che hanno raggiunto un punto d’incontro sulla formula del trasferimento.
Il centravanti classe 2003 si prepara quindi a una nuova esperienza professionale, con l’obiettivo di rilanciarsi e trovare quella continuità che nella capitale potrebbe essere complicata da ottenere. La concorrenza nel reparto offensivo biancoceleste è aumentata e la dirigenza ha individuato nella cessione temporanea una soluzione utile sia per il giocatore sia per la squadra.
Ratkov, ora manca l’intesa con l’entourage del giocatore
Nonostante l’accordo tra Lazio e Levante, la trattativa non è ancora completamente chiusa. Restano infatti da definire alcuni dettagli con l’entourage di Petar Ratkov, ultimo passaggio necessario prima della fumata bianca.
Le parti stanno lavorando per raggiungere un’intesa definitiva sulle condizioni personali del calciatore. Una volta superato questo ostacolo, il trasferimento in Spagna potrà essere formalizzato.
Ultimissime Lazio LIVE: il punto su Ratkov e Belahyane in uscita e la nostra intervista a Manfredini
Ratkov, una cessione per liberare spazio in attacco
La possibile partenza di Ratkov rientra nella strategia della Lazio, impegnata a ottimizzare la rosa a disposizione di Gattuso. L’obiettivo della società è quello di ridurre il numero di giocatori fuori dalle rotazioni e consentire ai profili più funzionali al progetto tecnico di avere maggiore spazio.
Con l’arrivo di Pinamonti, le gerarchie offensive sono cambiate e il futuro del classe 2003 appariva sempre più lontano dalla Capitale. Le prossime ore saranno decisive per completare gli ultimi dettagli: il Levante ha già ottenuto il via libera della Lazio, ora resta soltanto da trovare l’accordo finale con Ratkov per chiudere definitivamente l’operazione.
News
Ratkov al Levante? C’è l’intesa per il prestito, si aspetta l’ok del giocatore. Tutte le cifre
Petar Ratkov va verso la cessione. La Lazio ha accettato di cederlo in prestito al Levante, ma ora manca l’ultimo...
Offerta per Hutchinson, il giovane talento del Leicester nel mirino della Lazio
Lorenz Hutchinson è l’ultimo nome emerso come obiettivo concreto per la Lazio! Angelo Fabiani ci prova per il gioiellino classe...
Convocati Lazio: Romagnoli e Dia in lista nonostante il mercato. C’è Pinamonti
Convocati Lazio per il Genoa: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Gennaro Gattuso per la sfida dello stadio...