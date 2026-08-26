Infermeria Lazio, le condizioni di Dele-Bashiru e Marusic: oggi in programma gli esami strumentali

Infermeria Lazio, oggi Dele-Bashiru e Marusic si sottoporrano agli esami strumentali per stabilire l’entità dei loro infortuni

Il campionato è appena iniziato, ma la Lazio deve già fare i conti con l’infermeria. Il tecnico Rino Gattuso incrocia le dita dopo il match d’esordio a causa di un doppio stop che rischia di pesare non poco sulle prossime rotazioni della squadra biancoceleste.

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Emergenza infortuni in casa Lazio per Gattuso

La prima giornata di Serie A ha lasciato un pesante strascico fisico per i capitolini. Durante il match, la sfortuna si è accanita contro i biancocelesti, costringendo Gattuso a ridisegnare i piani tattici in corsa a causa di due cambi forzati arrivati nei momenti chiave della partita.

Marusic e Dele-Bashiru a rischio stop

La sfortuna ha colpito duramente Marusic, costretto a lasciare il campo dopo appena venti minuti di gioco, e Dele-Bashiru, fermatosi invece nei primissimi istanti della ripresa. Entrambi i calciatori della Lazio hanno accusato problemi di natura muscolare che richiedono la massima cautela da parte dello staff medico guidato da Rino Gattuso.

Esami clinici per i giocatori della Lazio

Come riferisce Il Messaggero, nelle prossime ore, i due atleti si sottoporranno agli esami strumentali di rito presso la clinica Pret Medica all’Eur. Lo staff tecnico attende con ansia i verdetti clinici per capire l’esatta entità del danno e i relativi tempi di recupero. Si teme concretamente uno stiramento ai flessori per entrambi, un verdetto che terrà Marusic e Dele-Bashiru lontani dal rettangolo verde per diverse settimane, obbligando Rino Gattuso a trovare soluzioni immediate alternative per il centrocampo e la difesa della Lazio.