Lazio Genoa, gioia e ansia! Gol di Frattesi, ma si ferma Rovella. Dentro Belahyane

Lazio Genoa, la sblocca Frattesi, ma c’è l’infortunio di Rovella. Spazio a Belahyane: le ultimissime

Il match valido per la seconda giornata del massimo campionato italiano regala subito emozioni forti sul rettangolo verde. La sfida tra la Lazio e il Genoa vede attualmente i biancocelesti in vantaggio per 1-0 quando la prima frazione di gioco si avvia verso la conclusione. L’atmosfera dell’impianto laziale si è accesa improvvisamente al 25′ minuto, momento in cui la squadra di casa ha spezzato l’equilibrio iniziale grazie a una splendida combinazione offensiva finalizzata nel migliore dei modi dai protagonisti in campo.

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Il gol di Davide Frattesi e la giocata decisiva di Nuno Tavares

La rete che sblocca il parziale porta la firma di Davide Frattesi, abile a farsi trovare pronto nel cuore dell’area di rigore avversaria. L’azione che ha portato al vantaggio nasce da una pregevole discesa sulla corsia mancina di Nuno Tavares, il quale ha pennellato un pallone invitante messo direttamente in mezzo. Il centrocampista non ci ha pensato due volte, impattando la sfera di prima intenzione con il sinistro e spedendola imparabilmente in rete per la gioia dei sostenitori presenti sugli spalti!

Il problema fisico per Nicolò Rovella e l’ingresso di Reda Belahyane

Nonostante la situazione di vantaggio, la prima frazione di gara ha riservato anche una cattiva notizia per lo staff tecnico della Lazio. Al 37 minuto, infatti, Nicolò Rovella ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro, rendendo necessario l’immediato intervento dei sanitari e costringendo la panchina a un cambio forzato sul rettangolo verde. Al posto del centrocampista costretto a dare forfait è immediatamente subentrato Reda Belahyane, chiamato a dare sostanza e freschezza alla mediana biancoceleste per gestire il risultato fino al duplice fischio del primo tempo.