Lazio Primavera, Punzi carica i biancocelesti: «Vogliamo continuità e l’intera posta in palio»

Francesco Punzi, allenatore della Lazio Primavera, ha parlato in vista della sfida della seconda giornata di campionato contro l’Albinoleffe neopromosso

La Lazio Primavera si prepara a tornare in campo per la seconda giornata di campionato. Dopo il successo ottenuto all’esordio sul campo del Lecce, la formazione biancoceleste affronterà l’Albinoleffe con l’obiettivo di dare continuità ai primi segnali positivi della stagione. Alla vigilia della sfida, il tecnico Francesco Punzi è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, soffermandosi sulla prestazione della prima giornata, sulla crescita del gruppo e sulle insidie rappresentate dal prossimo avversario. Le sue parole:

PUNZI SULLA PRIMA GIORNATA – «Ci soffermiamo sulla prestazione di Lecce, abbiamo affrontato una squadra che avrà un ruolo importante nel campionato. Iniziare fuori casa non è mai semplice, abbiamo fatto una buona gara e siamo stati bravi nel momento decisivo dopo il loro pareggio. L’inerzia si era spostata dalla loro parte, ma i ragazzi sono stati bravissimi a mantenere l’equilibrio in campo e trovare l’azione del vantaggio. Da lì in poi abbiamo rischiato davvero poco, è la prima gara e c’è tanto da migliorare ma dobbiamo fare un elogio ai ragazzi per l’atteggiamento e per la continuità di prestazione».

GESTIONE DELLA GARA – «Avere in campo ragazzi che lo scorso anno avevano già disputato il campionato Primavera ci ha aiutato a gestire il momento, ma dopo il nostro errore dal dischetto il Lecce ci ha messo pressione come era normale. Nel primo tempo siamo stati bravi, potevamo andare sul doppio vantaggio ma siamo stati bravi a mantenere bene le distanze in campo pur rischiando qualcosa come accade in ogni gara in cui si prova a proporre. I ragazzi sono stati bravi, senza farsi scalfire, continuando a credere in ciò che avevamo preparato: ala fine sono stati premiati con una vittoria meritata».

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Sutalo, l’ufficialità di Pinamonti e molto altro

IL GRUPPO – «Abbiamo tanti ragazzi che possono ricopprire diverse posizoni in campo, soprattutto nel secondo tempo di sabato l’abbiamo fatto. Ma ci colpisce l’abnegazione quotidiana di questo gruppo, da quando abbiamo inziato. È la loro caratteristica che si portano dietro dalle categorie inferiori e proveremo a farlo tutto l’anno, lavorando di settimana in settimana per ottenere sempre il risultato pieno».

ALBINOLEFFE – «L’Albinoleffe? Ha perso col Cagliari ma ha fatto una buona gara, senza smarrirsi e credendo nella propria identità. Ha vinto i playoff lo scorso anno, è una società di Lega Pro che è in Primavera 1 e merita i complimenti. Diversi giovani sono anche in prima squadra, ci aspettiamo una gara difficile contro una squadra che vorrà dimostrare di valere la categoria. La differenza la farà il nostro approccio, vogliamo continuità e una partita attenta con l’obiettivo da fare un’ottima prestazione e portare a casa l’intera posta in palio gestendo la gara, che avrò come ogni match momenti di difficoltà».