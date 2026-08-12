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Campionato

Lazio Women, si avvicina l’esordio! Ufficiali data e orario del match contro il Parma

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4 ore ago

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Lazio Women, si avvicina l’esordio in campionato! Definiti data e orario della gara casalinga contro il Parma

La nuova stagione agonistica della Lazio Women sta per entrare nel vivo. Dopo il debutto ufficiale programmato contro il Napoli per la prima giornata della Serie A Women’s Cup, arrivano importanti conferme sulle prossime uscite del club biancoceleste.

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Le decisioni della Lega per il calendario della Lazio Women

Attraverso una nota ufficiale diffusa nella giornata di oggi, la Lega femminile ha reso note le date e gli orari definitivi riguardanti il secondo turno del torneo. Tra le varie sfide in programma nel calendario, spicca l’atteso scontro che vedrà le capitoline opposte al Parma.

Data e orario della sfida tra Lazio Women e Parma

Il match tra la formazione biancoceleste e le emiliane si disputerà il prossimo 30 agosto con fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. Un banco di prova decisivo per testare lo stato di forma e la crescita della rosa in questo avvio di stagione.

La cornice dello Stadio Fersini per la Lazio Women

A fare da teatro al match contro la compagine crociata sarà lo Stadio Mirko Fersini. La Lazio Women potrà così contare sul calore del proprio pubblico di casa per cercare di conquistare un successo fondamentale per il prosieguo del cammino nella competizione.

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