Lazio Primavera travolgente: 6-2 all’Albinoleffe, Montano firma una tripletta

Lazio Primavera, i biancocelesti di Francesco Punzi passano con un punteggio tennistico contro il neopromosso Albinoleffe. Il racconto della gara

La Lazio Primavera offre una prova di grande forza offensiva e supera l’Albinoleffe con un netto 6-2 a Formello. I biancocelesti indirizzano la sfida già nel primo tempo, sfruttando con grande efficacia le occasioni costruite e mettendo in mostra soprattutto un Montano in giornata straordinaria, autore di una tripletta.

La partita si sblocca dopo appena sette minuti, quando un cross dalla trequarti pesca Pernaselci alle spalle della difesa avversaria. Il giocatore biancoceleste, lasciato troppo libero, colpisce di testa da pochi passi e porta subito avanti la Lazio.

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Montano raddoppia e poi risponde all’Albinoleffe

All’11’ arriva già il raddoppio. Montano entra in area dalla destra e trova una conclusione a giro precisa verso il secondo palo, firmando il 2-0. L’Albinoleffe però prova a rientrare subito in partita. Al 14’ Gamba mette un pallone interessante in area per Rinaldi, che approfitta di una disattenzione della retroguardia laziale e realizza il 2-1.

La risposta della Lazio è immediata: appena un minuto più tardi ancora Montano riceve dentro l’area, si gira bene tra due avversari e con una conclusione precisa trova il gol del 3-1 e la doppietta personale.

Lazio Primavera, Montano firma la tripletta

Il protagonista assoluto del primo tempo resta proprio Montano. Al 39’ Canali accelera sulla sinistra e serve un pallone rasoterra verso il primo palo. La difesa dell’Albinoleffe riesce soltanto a respingere, ma la sfera termina ancora sui piedi del giocatore biancoceleste, che da posizione favorevole firma il 4-1 e completa la sua tripletta.

Prima dell’intervallo arriva anche la quinta rete. Al 43’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Serra raccoglie il pallone dentro l’area e trova il tiro vincente per il 5-1.

Riboni prova a riaprirla

Nella ripresa l’Albinoleffe prova a reagire e mostra qualche segnale di maggiore aggressività. La Lazio, forte del largo vantaggio costruito nella prima frazione, gestisce con maggiore attenzione il possesso e abbassa leggermente i ritmi.

Al 63’ gli ospiti trovano comunque il secondo gol con Riboni, autore di una conclusione potente deviata da un difensore che termina poco sotto la traversa per il 5-2.

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Lazio Primavera, Eone chiude definitivamente i conti

Ogni possibilità di rimonta viene però cancellata al 72’. Eone entra in area e trova una conclusione precisa che passa sotto le gambe del portiere dell’Albinoleffe, fissando il risultato sul definitivo 6-2.

Nel finale la Lazio controlla senza particolari difficoltà, impedendo agli avversari di riaprire nuovamente la gara. Una prestazione convincente soprattutto per la qualità mostrata nella prima frazione e per la capacità di trasformare quasi ogni occasione in gol. Su tutti spicca inevitabilmente Montano, protagonista con una tripletta che ha indirizzato in maniera decisiva la sfida di Formello.