Pagelle Lazio Genoa: ottimo Tavares, Frattesi c’è! Cancellieri tra i peggiori – VOTI E COMMENTO

Pagelle Lazio Genoa – voti e commento alla partita dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi all’Olimpico

I nostri voti e il commento alla partita dei calciatori biancocelesti che sono scesi in campo quest’oggi in Lazio-Genoa:

MANDAS 6,5 – Poco impegnato fino al recupero dove Mandas prima devia in corner un colpo di testa, poi esce bene e blocca la palla.

FLORIANI 6,5 – Molto propositivo sulla destra, si fa vedere spesso in sovrapposizione. Impreciso nel passaggio finale – Dall’80’ LAZZARI SV

DOEKHI 6,5 – Due buoni interventi su Colombo nel primo tempo, in generale attento. Colpevole di divorarsi il 2-0 al 75′.

PROVSTGAARD 6,5 – Difficile ricordare una partita sbagliata dal centrale danese. Buona prova anche oggi, disattento solo su Miechtry al 79′.

NUNO TAVARES 7 – Tra i migliori in campo, le palle gol della Lazio (come l’1-0 di Frattesi) partono dai suoi piedi. Oggi era in versione positiva. Dal 64′ PEDRAZA 5,5 – Entra e dà un buon apporto in fase di spinta sulla sinistra. Sufficiente in alcune scelte nel finale

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FRATTESI 7 – Sempre puntuale in zona gol. Ha portato 6 punti, non può che prendere 7. Ma l’MVP è Nuno.

ROVELLA 6 – La solita buona prestazione che purtroppo per Gattuso e i tifosi della Lazio dura una mezz’ora abbondante a causa di un problema muscolare. Dal 37′ BELAHYANE 6,5 – Entra in una situazione non facile e risponde bene. Gioca semplice in fase di possesso, attento e puntuale senza palla.

TAYLOR 6 – Fa un lavoro più importante di quello che effettivamente si vede in fase di non possesso (primo per chilometri percorsi). Sufficienza senza pochi dubbi.

CANCELLIERI 5 – Tra i peggiori. Impreciso nei tiri, rallenta il gioco e manda alle stelle la palla dello 0-2. Positivo in fase di non possesso. Dal 64′ ISAKSEN 6 – Crea un po’ di scompiglio nell’area avversaria ma nulla di eclatante.

DIA 6 – Spalle alla porta lotta e innesca anche situazioni interessanti. Dall’80’ PINAMONTI SV – Considerando che a una delle prime palle toccate ha sfiorato il gol si può ben sperare. Ma poco per giudicarlo.

ZACCAGNI 6 – Subisce vari falli e nulla di più nel primo tempo. Cresce nella ripresa ma resta impreciso nella scelta finale.

GATTUSO 7 – La sua Lazio gioca bene, produce varie potenziali palle gol e soffre poco eccetto all’80’ e nel finale di partita.