Battisti: «Dopo l’infortunio sono riuscito a tornare in campo e a ritrovare tranquillità!»

La Lazio Primavera esordirà domani in casa in ottica campionato! In vista dell’Albinoleffe si è espresso Valerio Battisti

La Lazio Primavera si prepara a vivere il primo appuntamento casalingo della nuova stagione. Domani, 29 agosto, i biancocelesti affronteranno l’Albinoleffe e, alla vigilia della sfida, Valerio Battisti ha presentato la partita ai microfoni ufficiali del club. Il giocatore ha parlato delle aspettative per l’esordio davanti al pubblico di casa e dell’importanza di iniziare il campionato nel modo migliore. Per la squadra sarà subito un’occasione per mettere in campo il lavoro svolto durante la preparazione e cercare i primi punti stagionali! Vi riportiamo le dichiarazioni:

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CAMPIONATO – «Siamo partiti bene. Vincere a Lecce, dove non è mai semplice ottenere punti, ci dà grande soddisfazione perché oltre al risultato abbiamo raccolto una prestazione positiva. Questo successo può aiutarci a rafforzare il morale e a cementare il gruppo. Durante l’estate abbiamo svolto un ritiro molto intenso a Ovindoli, caratterizzato da tanta fatica e numerose doppie sedute. Abbiamo comunque avuto modo di trascorrere del tempo insieme anche fuori dal campo, divertendoci e conoscendoci meglio. È stato importante per costruire un gruppo unito, anche considerando le diverse età presenti in squadra. Se ho la testa sulle spalle? Non spetta a me dirlo, ma penso di sì. Vedo una squadra molto compatta, anche se è ancora troppo presto per fare bilanci o previsioni: dobbiamo ragionare una settimana alla volta».

INFORTUNIO – «Dopo l’infortunio sono riuscito a tornare in campo e soprattutto a ritrovare tranquillità, che per me è l’aspetto fondamentale. Non voglio fissarmi obiettivi troppo grandi, preferisco procedere gradualmente e concentrarmi sul lavoro quotidiano. Stiamo cercando di migliorare soprattutto nei particolari, perché sono proprio i dettagli a decidere le partite. In passato abbiamo lasciato per strada punti pesanti nei minuti finali e sono episodi dai quali ho imparato molto. Bisogna mantenere la giusta mentalità e capire che una partita resta aperta fino al momento esatto in cui l’arbitro decreta la fine».