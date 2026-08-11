La Lazio Women chiude il colpo per il nuovo numero nove: arriva Camacho in prestito dal Brighton

Lazio Women, la classe 2005 arriva per rinforzare l’attacco di Grassadonia! Le novità sulla squadra capitolina

La Lazio Women ha ufficializzato l’arrivo di Carla Camacho, attaccante spagnola classe 2005 che si trasferisce in biancoceleste dal Brighton and Hove Albion con la formula del prestito. La nuova numero nove sarà immediatamente a disposizione di Gianluca Grassadonia, che aggiunge così al reparto offensivo un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con realtà di alto livello.

L’operazione permette alla Lazio di puntare su una calciatrice con importanti margini di crescita e un percorso già significativo sia nei club sia con le selezioni giovanili della Spagna.

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Il percorso dall’Atletico e Real Madrid al Brighton

Camacho ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Atletico Madrid, prima di proseguire la propria formazione con il Real Madrid, arrivando fino alla prima squadra.

Nell’estate del 2025 ha poi scelto di trasferirsi in Inghilterra per iniziare l’esperienza con il Brighton. Ora per l’attaccante si apre un nuovo capitolo in Italia, con la Lazio pronta a concederle spazio e responsabilità nel proprio reparto avanzato.

Camacho è della Lazio Women: sarà subito a disposizione di Grassadonia

La società biancoceleste ha confermato attraverso il proprio comunicato che l’attaccante sarà immediatamente aggregata al gruppo.

IL COMUNICATO – «La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Carla Camacho dal Brighton and Hove Albion. Attaccante spagnola classe 2005, nel corso della sua carriera può vantare le esperienza prestigiose con Atletico Madrid e Real Madrid. Nel palmares della nuova numero nove biancoceleste figurano un Mondiale e un Europeo conquistato con le selezioni giovanili della Spagna. La neo calciatrice biancoceleste sarà immediatamente a disposizione di mister Grassadonia. Benvenuta Carla!».

Per la Lazio Women si tratta dunque di una scommessa importante per il presente e per il futuro: Camacho arriva a Roma con la maglia numero nove e con l’obiettivo di trovare continuità e gol.