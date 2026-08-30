Calciomercato
Cancellieri tra il Genoa e un’altra squadra. Romagnoli spera nell’Al Sadd
Matteo Cancellieri e Alessio Romagnoli potrebbero lasciare la Lazio negli ultimissimi giorni della sessione estiva di calciomercato: le ultime
Il mercato della Lazio entra nella fase decisiva e la società biancoceleste continua a lavorare soprattutto sul fronte delle uscite. La dirigenza capitolina sta infatti valutando diverse situazioni ancora aperte, con alcuni giocatori che potrebbero lasciare la Capitale nelle ultime ore della sessione estiva.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono diversi i movimenti che coinvolgono la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso, con particolare attenzione alle situazioni di Matteo Cancellieri, Alessio Romagnoli, Nuno Tavares e Luca Pellegrini.
La necessità della Lazio è quella di alleggerire il gruppo e trovare le soluzioni migliori per completare la rosa, mantenendo comunque un equilibrio tecnico in vista della nuova stagione.
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Cancellieri, il Genoa insiste per l’attaccante
Tra i giocatori più attenzionati sul mercato c’è Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo biancoceleste continua a essere nel mirino del Genoa, che da tempo ha manifestato interesse per il classe 2002 e resta una delle società maggiormente interessate al suo profilo.
La trattativa, però, non sarebbe limitata soltanto al club ligure. Per Cancellieri ci sarebbe anche un altro club interessato, con la situazione che potrebbe quindi svilupparsi nelle prossime ore. La Lazio valuterà le eventuali proposte con attenzione, considerando il futuro del giocatore all’interno del progetto tecnico di Gattuso.
Romagnoli, l’Atalanta resta alla finestra
Un altro nome importante per il mercato in uscita della Lazio è quello di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale continua a essere seguito dall’Atalanta, che non ha perso interesse per il giocatore.
Il futuro dell’ex capitano del Milan, però, resta ancora aperto. Romagnoli spera infatti ancora in un possibile inserimento dell’Al Sadd, soluzione gradita dal calciatore e che potrebbe cambiare nuovamente gli scenari. La società biancoceleste resta quindi in attesa di sviluppi concreti, consapevole che una partenza del difensore comporterebbe la necessità di valutare eventuali interventi sul reparto arretrato.
Lazio, da risolvere anche il nodo della fascia sinistra
Oltre alle situazioni di Cancellieri e Romagnoli, la Lazio deve definire anche il futuro della fascia sinistra. Uno tra Nuno Tavares e Luca Pellegrini dovrebbe infatti lasciare il club per completare la composizione della rosa.
Al momento il candidato principale alla partenza sembra essere Pellegrini, anche se non sono ancora arrivate offerte concrete per il terzino italiano. La situazione resta quindi in evoluzione e dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nelle ultime ore di mercato.
La dirigenza biancoceleste è chiamata a gestire diverse operazioni in uscita, con l’obiettivo di consegnare a Gattuso una rosa più equilibrata e funzionale alle esigenze della stagione.
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