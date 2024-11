Tavares sulla Nazionale: «Ci penso. Sto giocando in un grande club e questo può aiutare»

Nuno Tavares, terzino della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa di una sua possibile convocazione con la Nazionale portoghese

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Lazio e Porto, Nuno Tavares ha parlato così di una possibile convocazione in Nazionale:

PAROLE – ««Il mio arrivo qui è stato reso facile da un gruppo fantastico con grande qualità. Loro credono in me ed io in loro, senza compagni, tecnico e staff i miei numeri non sarebbero questi. Nazionale? Ci penso ma non è un pensiero costante, sto giocando in un grande club che lotta per il titolo, lo prenderei con naturalezza»».