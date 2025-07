Cristian Ledesma torna alla Lazio: guiderà l’Under 17 biancoceleste. I dettagli

Cristian Ledesma torna alla Lazio: l’ex centrocampista biancoceleste guiderà l’Under 17 biancoceleste. Tutti i dettagli

Cristian Ledesma, ex centrocampista italo-argentino noto per la sua visione di gioco e il suo piede educato, fa ufficialmente ritorno alla Lazio. Il club capitolino ha deciso di affidargli la guida tecnica della squadra Under 17, rilanciando così il suo percorso da allenatore. Il suo ingaggio sarà formalizzato con la firma del contratto prevista per la prossima settimana, secondo quanto emerso da fonti vicine alla società.

Ledesma ha già dimostrato il proprio interesse per il lavoro con i giovani, come testimoniano le esperienze maturate nei settori giovanili di Frosinone e Ascoli, dove ha contribuito allo sviluppo di diverse promesse calcistiche. Il ritorno a Formello, quartier generale del club biancoceleste, rappresenta per lui non solo un passo professionale significativo, ma anche un ritorno emotivo in una società dove ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua carriera da giocatore.

Arrivato alla Lazio nel 2006, Ledesma ha indossato la maglia biancoceleste per ben nove stagioni, collezionando oltre 250 presenze e diventando uno dei riferimenti tecnici e carismatici del centrocampo. La sua esperienza in campo sarà un prezioso bagaglio da trasferire ai giovani talenti dell’Under 17, in una fase cruciale della loro formazione sportiva e personale.

La società ha accolto positivamente il suo ritorno, interpretandolo come un investimento sulle competenze e sui valori che Ledesma può portare all’interno del vivaio. Il progetto tecnico dell’Under 17 si arricchisce così di una figura che conosce profondamente la filosofia del club e che punta a trasmettere ai ragazzi la cultura del lavoro, della disciplina e della passione.