Pedro non ha dubbi: «Miglior giocatore della Serie A? De Bruyne. Il gol a cui sono più legato...»

Lazio, Pedro sicuro: «Miglior giocatore della Serie A? De Bruyne. Il gol a cui sono più legato…». Le dichiarazioni

Durante una delle giornate di ritiro estivo della Lazio, l’attaccante spagnolo Pedro Rodríguez è stato protagonista di un simpatico contenuto realizzato dal team social del club biancoceleste. Il video, pubblicato sui canali ufficiali della Lazio, ha rapidamente catturato l’attenzione dei tifosi per il suo tono leggero e spontaneo, rivelando alcuni nomi cari al calciatore ex Barcellona.

Un gioco social per avvicinare i tifosi

Nel filmato, Pedro – arrivato alla Lazio nel 2021 dopo esperienze di alto profilo in squadre come Barcellona, Chelsea e Roma – ha partecipato a un gioco pensato per avvicinare i tifosi ai propri beniamini. A lui è stato chiesto di scegliere tre figure: un compagno di squadra, un allenatore del passato e un amico all’interno della rosa.

L’iniziativa rientra nella strategia digital della Lazio, mirata a creare contenuti coinvolgenti che rafforzino il legame tra squadra e fan. Clip come quella di Pedro non solo mostrano il lato umano dei calciatori, ma aumentano anche la visibilità online del club, favorendo l’engagement sui social.

Citi un giocatore spagnolo con cui ha giocato?

“David Silva”.

Il miglior giocatore della Serie A?

“De Bruyne”.

l miglior compagno in attacco?

“Messi”.

Il gol a cui è più legato?

“Quello segnato nel derby”.

La parole in romano che le è rimasta più impressa?

“Daje!”.

Il calciomercato della Lazio è in fermento, con il club impegnato a sfoltire la rosa per rispettare i parametri economici imposti dalla Lega Serie A. Tra le operazioni più rilevanti, la cessione di Tchaouna al Burnley e quella di Casale hanno portato liquidità utile per sbloccare eventuali colpi invernali1. Intanto, il Flamengo ha manifestato interesse per l’attaccante Valentín Castellanos, ma l’offerta è stata rifiutata: il club punta ancora su di lui come centravanti titolare.