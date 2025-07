Corvino ricorda ancora la vittoria contro la Lazio: «Vincere all'Olimpico davanti a 50mila spettatori e giocando il secondo tempo in 10...»

Lecce, Corvino si gode ancora la vittoria contro la Lazio: «Vincere all’Olimpico davanti a 50mila spettatori e giocando il secondo tempo in 10…»

Il Lecce ha conquistato la permanenza in Serie A grazie a una vittoria fondamentale allo Stadio Olimpico contro la Lazio, un successo che ha sancito la salvezza matematica del club salentino. A distanza di qualche mese, Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce e figura storica del calcio italiano, è tornato a parlare di quel risultato ai microfoni di Radio Sportiva, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalla squadra e dallo staff tecnico.

La vittoria decisiva contro la Lazio

Il match contro la Lazio, disputato nella penultima giornata di campionato, ha visto il Lecce imporsi con carattere e organizzazione. La squadra, guidata l’anno scorso da Marco Baroni — allenatore esperto e abile nel motivare i suoi giocatori — ha saputo sfruttare le occasioni e mantenere la concentrazione fino al fischio finale. “È stata una partita che ha rappresentato il nostro spirito: sacrificio, compattezza e voglia di lottare,” ha dichiarato Corvino.

Il crollo della stagione precedente

Corvino ha anche ricordato l’amara conclusione della stagione precedente, quando il Lecce, all’ultima giornata, si era arreso alla Roma, permettendo ai giallorossi di festeggiare la propria salvezza. “Quella sconfitta ci ha insegnato molto. Abbiamo imparato a non mollare e a costruire una squadra più solida, sia tecnicamente che mentalmente,” ha spiegato il dirigente.

Il ruolo della dirigenza e della programmazione

Pantaleo Corvino, noto per la sua abilità nel valorizzare giovani talenti e costruire progetti sostenibili, ha ribadito l’importanza della programmazione. “La salvezza non è mai casuale. È il frutto di scelte ponderate, di investimenti mirati e di una visione chiara,” ha affermato, sottolineando il lavoro svolto anche a livello di settore giovanile.

PAROLE – «Ci siamo salvati. Può sembrare una grande impresa, ma avevamo una squadra importante per la lotta alla salvezza. Nelle ultime 3 partite con due trasferte come Atalanta e Lazio siamo andati a pareggiare a Bergamo e vincere all’Olimpico davanti a 50mila spettatori e giocando il secondo tempo in 10. Per me la rosa era straordinaria».