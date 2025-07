Italia femminile, parla la biancoceleste Oliviero: «Ognuna si fida dell’altra e riusciremo a fare qualcosa di bello. Su Girelli...»

Italia femminile, parla la difensore Oliviero: «Ognuna si fida dell’altra e riusciremo a fare qualcosa di bello. Su Girelli…». Le dichiarazioni

Elisabetta Oliviero, solida difensore della Lazio Women e punto fermo della Nazionale italiana femminile, ha condiviso le sue emozioni ai microfoni di Vivo Azzurro TV dopo la storica vittoria contro la Norvegia, che ha garantito all’Italia l’accesso alla semifinale di UEFA Women’s Euro 2025. La calciatrice, classe 1998, è nota per la sua grinta, la capacità di lettura del gioco e la leadership in campo, qualità che l’hanno resa una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro.

Durante l’intervista, Oliviero ha sottolineato l’importanza del gruppo e il ruolo decisivo dello staff tecnico, guidato dal commissario tecnico Andrea Soncin, ex attaccante e ora allenatore della Nazionale femminile. “Il mister ci ha trasmesso fiducia e ci ha preparate al meglio. Ogni dettaglio è stato curato, e questo ha fatto la differenza,” ha aggiunto. Ecco le dichiarazioni della calciatrice della Lazio Women:

LE PAROLE SU GIRELLI – «Wow, questo è stato il mio primo pensiero. Ribadisco quello che avevo detto quando ha segnato contro il Portogallo. Si conferma una giocatrice incredibile che ha sempre fame e voglia di segnare, non solo per se stessa ma per tutte. In cuor nostro sapevamo che l’avremmo sbloccata in qualche modo. La corsa del mister e di tutto lo staff è stata la rappresentazione di quello che siamo come gruppo, era giusto essere tutte li a festeggiare».

QUALIFICAZIONE IN SEMIFINALE – «Oggi ci prendiamo un giorno per riposare, la mente soprattutto oltre che il corpo e vedremo cosa saremo in grado di fare. Tutte riescono a dare il meglio perché c’è fiducia nella compagna, nel gruppo e questa è la nostra grande forza. Ognuna si fida dell’altra e riusciremo a fare ancora qualcosa di bello in questo percorso».

LA CURIOSITA… – «È l’energia che questa canzone sprigiona quando la cantiamo insieme, quello che ci lascia. Questo è un piccolo segreto che ci unisce».