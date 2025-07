Calciomercato Lazio, quella squadra tenta di comprare Castellanos. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il Flamengo tenta il colpo Castellanos, ma il club blocca tutto. La situazione dei biancocelesti

Il calciomercato Lazio si infiamma attorno a una delle questioni più delicate dell’estate biancoceleste: il futuro di Taty Castellanos. Nelle ultime ore, dal Brasile è arrivata una notizia clamorosa: il Flamengo avrebbe messo nel mirino l’attaccante argentino della Lazio, spingendosi fino a un’offerta concreta per portarlo in Sud America. Un interesse che, inizialmente, sembrava solo una voce di mercato, ma che ha trovato conferme autorevoli sia in Italia che in Brasile.

Il club carioca ha avviato i contatti presentando una prima proposta da 25 milioni di euro, seguita da un rilancio a 30 milioni. Numeri importanti, che in condizioni normali avrebbero potuto far vacillare qualsiasi società. Tuttavia, la posizione della Lazio è stata chiara fin da subito: Castellanos non si muove, almeno per ora.

Il blocco del mercato imposto alla società biancoceleste complica qualsiasi operazione in uscita. Il direttore sportivo Angelo Fabiani, infatti, non può rischiare di cedere un giocatore senza avere la possibilità di tesserarne uno nuovo. Ecco perché, nonostante l’offerta economicamente vantaggiosa del Flamengo, la Lazio ha deciso di blindare Castellanos almeno fino alla sessione invernale.

Il calciomercato Lazio resta quindi congelato da questa situazione regolamentare che impedisce ai biancocelesti di intervenire sul fronte acquisti. Una condizione che rende ancora più strategiche tutte le decisioni prese in questi mesi. Anche per questo, il club ha voluto inviare un messaggio chiaro al Flamengo e a tutte le società interessate: ogni discorso su Castellanos è rinviato a gennaio, quando – si spera – il blocco potrà essere revocato.

Nel frattempo, il centravanti argentino continua ad allenarsi a Formello agli ordini di Maurizio Sarri, che lo considera una pedina importante per il suo sistema di gioco. Nonostante qualche voce su gerarchie da rivedere con l’arrivo di Dia, Taty resta un punto fermo nell’organico biancoceleste.

Il calciomercato della Lazio, quindi, vive una fase di stallo forzato, ma resta sotto i riflettori. I top club cominciano a bussare alla porta, ma per ora la risposta è una sola: nessuna cessione senza garanzie. E Castellanos, almeno fino a gennaio, resterà in maglia biancoceleste.