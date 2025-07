Lazio, Reja analizza: «I biancocelesti hanno tanta qualità. Anche io sono stato richiamato come Sarri ma...»

Lazio, Reja sicuro: «I biancocelesti hanno tanta qualità. Anche io sono stato richiamato come Sarri ma…». Le dichiarazioni dell’ex tecnico

In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Edoardo Reja, ex allenatore della Lazio tra il 2010 e il 2012, ha analizzato con lucidità la situazione attuale del club biancoceleste, soffermandosi in particolare sul ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina. Reja, tecnico esperto con una lunga carriera alle spalle e profondo conoscitore dell’ambiente laziale, ha espresso opinioni ponderate sul momento delicato che sta attraversando la squadra.

Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo stile di gioco offensivo e organizzato, è tornato alla guida della Lazio dopo un periodo di incertezza. Il suo primo mandato, iniziato nel 2021, ha visto alti e bassi, ma ha lasciato intravedere un progetto tecnico ambizioso. Reja ha sottolineato come il ritorno di Sarri possa rappresentare un’opportunità per ritrovare stabilità, a patto che la società chiarisca obiettivi e strategie.

PAROLE – «Anche io sono stato richiamato, è vero, però sono situazioni diverse. Io dopo il primo ciclo, durato due anni e mezzo tornai a stagione in corso. La squadra era a metà classifica e rimontammo fino a sfiorare l’Europa. Maurizio invece riparte da inizio stagione con altre premesse. Io dico che la rosa è completa. Il livello delle alternative è lo stesso dei titolari. Questa è una garanzia della validità della rosa ed è anche un elemento che servirà a tenere tutti i giocatori sempre sul pezzo. Complessivamente la Lazio ha tanta qualità non a caso ci sono tanti nazionali.

Sono convinto che nel caso di Sarri e la Lazio le cose andranno bene. Innanzitutto Maurizio torna dopo appena un anno, più di mezza squadra era con lui l’ultimo anno. Conosce bene l’ambiente, i giocatori e la società, questo è un vantaggio mica da poco. Non avere le coppe è un elemento positivo. Bisognerà trovare il modo di tenere tutti sulla corda, cosa non semplice quando si ha un solo impegno a settimana. Però per un allenatore come Sarri che sul campo lavora benissimo è decisamente un vantaggio non avere le coppe».