Tare a cuore aperto: «Sono felice per la Lazio di oggi! In passato, senza Covid, avremmo vinto lo Scudetto. Gattuso? Tutti gli vogliono bene»

L’ex Lazio Igli Tare è stato intercettato per un’intervista! Tante le tematiche affrontate: dal passato al presente. Le dichiarazioni

Il legame tra Igli Tare e la Lazio resta forte anche a distanza di tempo! L’ex Direttore sportivo biancoceleste è intervenuto durante Sky Calcio Unplugged, dove ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua esperienza nella Capitale, confrontandoli anche con la più recente avventura al Milan.

Tare ha così riavvolto il nastro della propria carriera, tornando su un periodo importante vissuto alla Lazio e analizzando al tempo stesso il presente del calcio italiano. Un intervento nel quale passato e attualità si sono intrecciati, con uno sguardo particolare rivolto alla sua ex squadra. Le dichiarazioni riprese da gianlucadimarzio.com:

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GIOIA LAZIO DEL PRESENTE – «Sono felice per la Lazio di oggi. La società ha creato una squadra competitiva e ha scelto Gattuso, che ha creato un clima positivo: tutti gli vogliono bene. Questa è una società con grande storia, rimarrò sempre legato alla Lazio. Ho un legame forte con questo club».

GATTUSO – «Se ho mai valuto Gattuso alla Lazio? Abbiamo avuto degli approcci ma era più un’idea di Lotito. Conosco Rino, ho un rapporto molto bello con lui. Sono molto contento per lui».

LAZIO DEL PASSATO –«Se avremmo vinto il campionato senza Covid? Penso di sì. Era una storia molto bella. Prima della pandemia eravamo devastanti, dopo 20′ eravamo già 2-0 o 3-0 per noi. All’inizio della stagione parlai con Simone Inzaghi e mi disse: ‘Igli, sei preoccupato?’. E io: ‘Io per niente, sono straconvinto che lotteremo per vincere lo Scudetto’. E lui: ‘Ma tu sei matto’. E io: ‘Fidati che sarà un’annata particolare ma molto bella per noi’».