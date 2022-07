Tare a caccia di un terzino sinistro: Emerson il sogno. E Valeri...

La Lazio è sempre alla ricerca di un terzino sinistro: Tare pensa ad Emerson su richiesta di Sarri, Valeri il concreto piano B

Nei piani di mercato della Lazio c’è sempre l’idea di arrivare ad un terzino sinistro, specie se dovesse uscire Hysaj (legato ai biancocelesti da un contratto fino al 30 giugno del 2025).

Come riferito dal Corriere dello Sport, i nomi segnati sul taccuino di Tare sono due: Emerson Palmieri, sogno di Sarri ma molto complicato per i costi, e Valeri della Cremonese. Tifoso laziale e scadenza nel 2023, i contorni economici dell’operazione sembrano essere quelli giusti per affondare il colpo.