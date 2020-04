Tardelli: «Se la stagione non verrà portata a termine non si dia a nessuno lo scudetto»

Tardelli, le parole dell’allenatore in merito ad una possibile ripresa del campionato e alle soluzioni da adottare in caso contrario

Marco Tardelli è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com in merito alla questione ripresa o meno del campionato di calcio. Queste le sue dichiarazioni.

«Il calcio deve riprendere quando le condizioni generali sanitarie del Paese lo permetteranno. Non solo, questo è un discorso che va coordinato a livello europeo e in contemporanea. Niente play off, ma meritocrazia. E se poi non sarà possibile un ritorno in maniera regolare, facciamola finita e non si dia lo scudetto a nessuno. Proprio come durante la guerra mondiale. E noi siamo in guerra, oggi. Stipendi calciatori? Argomento spinoso che richiede una grande consapevolezza e buon senso anche civico. L’imposizione forzata non mi pare una soluzione ragionevole. Semmai dovrebbero essere gli stessi calciatori ad autotassarsi su iniziativa propria e collegiale per far sentire la propria vicinanza in maniera concreta ai tifosi e alle persone che soffrono».