Taglio stipendi, Pizzul: «Tommasi ha usato parole molto forti»

Taglio stipendi, le parole di Bruno Pizzul sulla discussione tra Lega e Aic e la polemica sollevata da Tommasi

Bruno Pizzul è intervenuto ai microfoni di Calcionews24 per parlare della polemica tra Lega e Aic sul taglio degli stipendi. Ecco le sue parole.

«Una situazione molto difficile in cui naturalmente saltano fuori quelli che sono gli interessi personali, di bottega, anche all’interno di quelle che sono le singole situazioni nel calcio stesso. Per la prima volta la Lega di Serie A ha trovato unanimità di consensi nel momento in cui hanno stabilito i criteri di massima attraverso i quali pagare meno di quanto fosse nella loro interezza l’emolumento dei singoli giocatori. Però anche questa presa di posizione delle società è stata gravemente contrastata dall’Associazione calciatori con Tommasi che ha avuto parole molto dure, lui che solitamente è una persona abbastanza tranquilla. Tuttavia fa vedere come gli stessi calciatori siano molto restii a fare quei sacrifici che, indubbiamente, dovranno fare anche loro».