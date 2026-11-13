Lazio, tegola Sutalo: stiramento di secondo grado e stop di 45 giorni! Tavares ai box, si ferma anche Frattesi

Lazio, emergenza infortuni per Gattuso in vista del derby contro la Roma del 13 dicembre. Sutalo rischia di saltare la stracittadina, lesione meno grave per Nuno Tavares. Preoccupazione anche per Frattesi, rientrato dalla Nazionale

La sosta per le Nazionali non sta portando buone notizie alla Lazio. Dopo i problemi accusati da Josip Sutalo e Nuno Tavares nella trasferta contro il Napoli, arriva un’altra preoccupazione per Gennaro Gattuso: anche Davide Frattesi è costretto a fermarsi per un problema muscolare. Gli accertamenti hanno chiarito la situazione dei primi due, con tempi di recupero differenti ma comunque significativi. Il difensore croato rischia di restare fuori per oltre un mese, mentre il portoghese potrebbe tornare a disposizione nel giro di tre o quattro settimane. Per il centrocampista italiano, invece, serviranno ulteriori valutazioni.

Lazio, Sutalo si ferma per 40-45 giorni: derby contro la Roma a forte rischio

La situazione più delicata riguarda Josip Sutalo.

Gli esami strumentali hanno evidenziato uno stiramento di secondo grado ai flessori della coscia, un infortunio che richiederà un periodo di recupero stimato tra i 40 e i 45 giorni.

Una notizia pesante per Gattuso, soprattutto considerando la vicinanza di alcuni appuntamenti importanti.

Il difensore si era fermato durante la partita contro il Napoli, lasciando il terreno di gioco in condizioni che avevano immediatamente fatto temere un problema significativo.

Gli accertamenti hanno confermato che non si tratta di un semplice affaticamento.

Con questi tempi di recupero, la presenza di Sutalo nel derby del 13 dicembre appare fortemente compromessa.

Il croato dovrà seguire un percorso riabilitativo specifico, senza forzare le tappe del rientro. Un recupero troppo rapido, soprattutto nel caso di una lesione di secondo grado, potrebbe infatti aumentare il rischio di ricadute.

Lazio, Nuno Tavares: stiramento di primo grado e recupero in 3-4 settimane

Leggermente migliore il quadro relativo a Nuno Tavares.

Il terzino portoghese ha riportato uno stiramento di primo grado, con uno stop previsto di circa tre o quattro settimane.

Una diagnosi meno preoccupante rispetto a quella di Sutalo, anche se la Lazio dovrà comunque rinunciare per alcune partite alla spinta offensiva dell’ex Arsenal.

Il portoghese era stato inizialmente valutato anche dallo staff medico della propria Nazionale, prima di rientrare a Roma per iniziare il percorso di recupero.

L’obiettivo resta quello di provare a tornare disponibile per la sfida contro la Roma del 13 dicembre.

La tempistica, almeno sulla carta, potrebbe consentirgli di avvicinarsi alla stracittadina. Molto dipenderà però dalla risposta alle terapie e dalla possibilità di riprendere gradualmente il lavoro sul campo.

Gattuso perde temporaneamente un giocatore che, grazie alla propria velocità e alla capacità di accompagnare l’azione, rappresenta una delle principali soluzioni offensive sulla fascia sinistra.

Lazio, si ferma anche Frattesi: problema all’adduttore dopo la Nazionale

Come se non bastassero le assenze di Sutalo e Tavares, nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia poco incoraggiante.

Davide Frattesi ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana ed è rientrato alla Lazio a causa di un risentimento muscolare all’adduttore.

Una situazione che richiederà particolare attenzione da parte dello staff sanitario biancoceleste.

Al momento non sono stati indicati tempi precisi per il recupero del centrocampista. Saranno le prossime valutazioni a stabilire l’entità del problema e l’eventuale necessità di un periodo di riposo.

La notizia arriva dopo il gol realizzato da Frattesi contro la Francia, una rete che aveva confermato il suo ottimo momento di forma.

Per Gattuso si tratta di un contrattempo particolarmente fastidioso.

Il centrocampista è stato infatti uno dei protagonisti dell’avvio di stagione della Lazio, distinguendosi soprattutto per gli inserimenti offensivi e per la capacità di incidere nelle partite.

La speranza è che il problema all’adduttore non si riveli particolarmente serio e che il giocatore possa tornare presto a disposizione.

Lazio, Gattuso deve ridisegnare difesa e centrocampo

Tre problemi fisici che coinvolgono reparti differenti e che rischiano di complicare la preparazione delle prossime partite. L’assenza di Sutalo riduce le alternative nel reparto arretrato, mentre quella di Tavares priva la Lazio di un giocatore capace di garantire profondità e accelerazioni sulla corsia sinistra. Il possibile stop di Frattesi, invece, potrebbe incidere sugli equilibri del centrocampo.

Il tecnico dovrà quindi valutare soluzioni alternative, sfruttando anche il periodo di sosta per lavorare con i calciatori rimasti a Formello. Non è la prima volta che la Lazio si trova a gestire un’emergenza fisica in questa stagione.

I precedenti problemi accusati da Adam Marusic e Nicolò Rovella avevano già costretto Gattuso a modificare le proprie scelte, trovando comunque risposte importanti da altri elementi della rosa. Adesso, però, il calendario si avvicina a una fase particolarmente delicata.

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Lazio, il derby e la Supercoppa si avvicinano: dicembre decisivo per i recuperi

Il 13 dicembre la Lazio affronterà la Roma nel derby dell’Olimpico. Nove giorni più tardi, il 22 dicembre, sarà impegnata contro l’Inter nella finale di Supercoppa italiana a San Siro.

Due appuntamenti che rendono ancora più importante la gestione degli infortunati.

Per Sutalo, considerando i 40-45 giorni di stop previsti, anche la finale di Supercoppa appare a forte rischio.

Tavares, invece, potrebbe avere maggiori possibilità di recuperare per gli impegni di dicembre, sempre che il percorso riabilitativo proceda senza complicazioni.

Resta tutta da chiarire la situazione di Frattesi, per il quale sarà fondamentale comprendere se il risentimento muscolare richiederà soltanto qualche giorno di riposo oppure un’assenza più lunga.

La Lazio si trova così davanti a una nuova prova di profondità della rosa.

Gattuso ha già dimostrato di saper trovare soluzioni anche nelle difficoltà, ma perdere contemporaneamente giocatori importanti in difesa, sulle fasce e a centrocampo non è certo la situazione ideale.

La priorità sarà recuperare tutti senza affrettare i tempi, soprattutto in una stagione nella quale i biancocelesti stanno lottando ai vertici della Serie A e si preparano a giocarsi un trofeo.