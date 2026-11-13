Galli avvisa Inter e Roma: «Occhio ai biancocelesti, stanno volando!». Poi il giudizio su Gila – Lazio News 24

Filippo Galli analizza la corsa Scudetto e inserisce la squadra di Gattuso tra le possibili protagoniste. Parole di elogio anche per Mario Gila, protagonista in rossonero in un ruolo diverso rispetto al passato

La Lazio continua a far parlare di sé grazie a un avvio di campionato che l’ha portata in vetta alla classifica di Serie A. Tra coloro che stanno seguendo con attenzione il percorso della formazione di Gennaro Gattuso c’è anche Filippo Galli, ex difensore del Milan, intervenuto a margine della presentazione del libro Il Milan nel mondo. L’ex calciatore ha espresso la propria opinione sulla lotta per lo Scudetto, indicando Inter e Roma come le principali candidate, senza però escludere i biancocelesti. Nel corso del suo intervento ha parlato anche di Mario Gila, ex difensore della Lazio, soffermandosi sul rendimento dello spagnolo nella sua nuova esperienza rossonera.

Lazio, Filippo Galli avverte le rivali: i biancocelesti possono inserirsi nella corsa Scudetto

Nonostante il primo posto conquistato dalla Lazio, Galli considera Inter e Roma le formazioni maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo nella lotta per il titolo.

Il rendimento dei biancocelesti, tuttavia, non può essere ignorato. La squadra di Gattuso ha dimostrato una continuità che le ha permesso di precedere avversarie considerate più competitive alla vigilia della stagione.

CORSA SCUDETTO – «Per la conquista del campionato considero Inter e Roma leggermente favorite rispetto alle altre. Bisogna però fare attenzione alla Lazio, che sta attraversando un momento straordinario e ha il vantaggio di giocare soltanto una volta alla settimana. Anche il Milan può inserirsi nella lotta. Da tifoso rossonero, naturalmente, mi auguro che riesca a restare in corsa fino all’ultima giornata».

Il riferimento al calendario è particolarmente interessante.

La Lazio, infatti, non partecipa alle competizioni europee e può quindi preparare gli impegni di campionato senza dover affrontare sistematicamente partite infrasettimanali.

Una condizione che potrebbe diventare preziosa soprattutto nei mesi più impegnativi della stagione.

Lazio, il calendario può diventare un vantaggio per Gattuso

Il fatto di poter lavorare durante la settimana rappresenta una delle differenze più evidenti tra la Lazio e alcune delle sue concorrenti.

Gattuso ha la possibilità di dedicare più tempo alla preparazione delle partite, alla gestione dei carichi fisici e al recupero dei giocatori che hanno bisogno di ritrovare la condizione migliore.

Non significa che i biancocelesti abbiano necessariamente un percorso più semplice.

La pressione del primo posto, gli infortuni e la necessità di mantenere un rendimento elevato possono creare difficoltà anche senza gli impegni europei.

Tuttavia, affrontare una sola gara a settimana permette all’allenatore di lavorare con maggiore continuità sugli aspetti tattici.

Un vantaggio che la Lazio ha già saputo sfruttare, trovando un equilibrio tra solidità difensiva e capacità di rendersi pericolosa in attacco.

Resta da capire se questa regolarità sarà sufficiente per tenere il passo delle squadre che Galli considera favorite.

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Lazio, Galli elogia Mario Gila: lo spagnolo convince anche da terzino

L’ex difensore rossonero ha dedicato una riflessione anche a Mario Gila, passato dalla Lazio al Milan e impiegato in una posizione differente rispetto a quella ricoperta abitualmente in biancoceleste.

Lo spagnolo, conosciuto soprattutto per le sue qualità da centrale difensivo, sta mostrando di poter offrire un contributo importante anche sulla fascia.

IL GIUDIZIO SU GILA – «Gila mi sta convincendo parecchio anche quando viene schierato come terzino. Si è adattato molto bene a questa posizione e riesce a essere utile pure quando la squadra attacca, accompagnando la manovra. Non avevo dubbi sul fatto che si sarebbe affermato in tempi brevi: già durante la sua esperienza alla Lazio aveva dimostrato di essere tra i difensori più validi del nostro campionato. Per il Milan è stato davvero un ottimo acquisto».

Un riconoscimento significativo per un calciatore che aveva già messo in mostra le proprie qualità durante l’esperienza romana.

Alla Lazio, Gila si era distinto soprattutto per la capacità di difendere in avanti, affrontare gli avversari nell’uno contro uno e gestire il pallone anche sotto pressione.

Caratteristiche che possono tornare utili anche nel ruolo di terzino, soprattutto quando viene richiesto di partecipare alla costruzione dell’azione.

Lazio, il percorso di Gila conferma il valore del lavoro svolto in biancoceleste

Le parole di Galli offrono anche uno spunto sul percorso di crescita compiuto dallo spagnolo prima del trasferimento al Milan.

Gila aveva trovato nella Lazio un ambiente nel quale accumulare esperienza e confrontarsi con le difficoltà della Serie A.

Il suo rendimento aveva progressivamente attirato l’attenzione, fino a renderlo uno dei difensori più apprezzati nel proprio ruolo.

Il passaggio in rossonero ha rappresentato una nuova sfida, accompagnata dalla necessità di adattarsi a richieste tattiche differenti.

Secondo Galli, il giocatore sta rispondendo positivamente anche a questa evoluzione. Per la Lazio rimane il riconoscimento del lavoro svolto nella valorizzazione di un difensore che, una volta cambiata squadra, ha continuato a dimostrare le proprie qualità.

Lazio, il primo posto non basta a convincere tutti: la risposta arriverà dal campo

Il giudizio di Filippo Galli sulla corsa Scudetto riflette una valutazione condivisa da diversi osservatori: la Lazio sta facendo meglio delle aspettative, ma Inter e Roma conservano un credito importante per la qualità delle rispettive rose. I biancocelesti, però, hanno già dimostrato di poter competere con continuità.

Dopo undici giornate, la squadra di Gattuso ha raccolto 29 punti, facendo registrare il miglior avvio della propria storia. Un rendimento che ha trasformato la Lazio da possibile outsider a protagonista della parte alta della classifica.

Il vantaggio di non disputare le coppe europee potrebbe aiutare a mantenere questa continuità, ma saranno soprattutto i prossimi scontri diretti a chiarire le reali ambizioni della squadra.

Per il momento, Galli continua a vedere Inter e Roma davanti nella corsa al titolo. La Lazio, però, ha già dimostrato di saper mettere in discussione i pronostici.