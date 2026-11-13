Lisuzzo esalta Gattuso: «È un risolutore, molti si stanno ricredendo su di lui». E sulla Champions League...

Andrea Lisuzzo, ex capitano del Pisa allenato da Gennaro Gattuso, racconta le qualità del tecnico biancoceleste e analizza le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League

Il primo posto della Lazio dopo undici giornate ha sorpreso molti, ma non Andrea Lisuzzo. L’ex difensore, capitano del Pisa che conquistò la promozione in Serie B sotto la guida di Gennaro Gattuso, conosce bene il carattere e i metodi di lavoro dell’attuale allenatore biancoceleste. Intervistato in esclusiva dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com, Lisuzzo ha ripercorso alcune tappe della carriera del tecnico, individuando diverse somiglianze tra l’esperienza pisana e quella che sta vivendo a Roma. Non sono mancati gli elogi per il suo staff e una riflessione sulle possibilità della Lazio di conquistare un posto nella prossima Champions League. Nel corso dell’intervista, l’ex capitano nerazzurro ha parlato anche della crescita del Pisa, della situazione dello Spezia e della propria esperienza sulla panchina della Nuova Ternana.

Lazio, Lisuzzo racconta Gattuso: le difficoltà e la capacità di trovare soluzioni

GATTUSO E LA LAZIO – «Non mi stupisce vedere la Lazio giocare così bene. Rino è sempre stato un allenatore determinato, uno che punta a raggiungere gli obiettivi e sa ottenere il massimo dai giocatori che ha a disposizione. Nel corso della carriera si è trovato ad affrontare situazioni complicate, che magari altri tecnici avrebbero preferito evitare, e ormai questa sembra essere una sua caratteristica. Alla Lazio ha trovato il mercato bloccato e un ambiente segnato dalla contestazione dei tifosi nei confronti della società, con lo stadio che continua a essere disertato. Rivedo parecchie somiglianze con quanto accadde a Pisa. Anzi, probabilmente quella biancoceleste è oggi la situazione che più si avvicina alla nostra esperienza, quando accettò di guidare una squadra reduce da campionati poco soddisfacenti. È molto bravo a prendersi certe responsabilità. Anche quando è arrivato sulla panchina dell’Italia veniva considerato l’uomo chiamato a risolvere i problemi e, secondo me, ci è riuscito quasi completamente. Soltanto la partita contro la Bosnia gli è costata cara, ma il bilancio generale rimane positivo. Se dovessi descriverlo con una parola, sceglierei proprio risolutore».

LE SCELTE DI CARRIERA – «Dopo il Pisa decise di allenare la Primavera del Milan. All’epoca molti non capirono quella scelta, che invece si rivelò intelligente: quando Montella venne esonerato, gli affidarono la prima squadra. Non tutti avrebbero accettato un percorso del genere e questo fa capire che tipo di persona sia. Anche la decisione di prendere la Lazio in un momento tanto delicato racconta molto del suo carattere. Conosco bene anche Riccio, il suo vice, una persona splendida e un professionista di grande valore. Credo che insieme possano dare stabilità al gruppo e all’ambiente societario, creando le condizioni per raggiungere traguardi che all’inizio della stagione sembravano difficilmente immaginabili».

CRESCITA TATTICA – «Rino ci tiene molto a distinguere il calciatore che era dall’allenatore che è diventato. Quando qualcuno continua a descriverlo come un tecnico poco interessato al gioco, basandosi su quello che faceva in campo da giocatore, si arrabbia parecchio. E secondo me ha ragione, perché le sue squadre giocano bene. Ha competenze, studia tanto e dedica moltissima attenzione al proprio lavoro. Adesso tante persone stanno cambiando opinione su Gattuso allenatore».

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Lazio, Lisuzzo crede nella Champions: «Deve puntarci»

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Per me la Lazio può arrivare in Champions League e deve provarci, continuando a mantenere questo livello. Nonostante non abbia potuto fare il mercato che avrebbe voluto, la rosa è competitiva per la Serie A, non soltanto sotto il profilo tecnico. Bisogna ricordare che avere giocatori forti non significa automaticamente essere una squadra. La Lazio invece lo è diventata, e con Rino questo succede sempre. C’è anche un altro vantaggio: quest’anno i biancocelesti non partecipano alle coppe europee, quindi possono gestire meglio le energie e il lavoro durante la settimana».

CORSA EUROPEA – «Per la Champions vedo attrezzate Inter, Roma e Como, anche se i lariani stanno incontrando qualche difficoltà nel gestire un calendario più impegnativo rispetto al passato. A queste aggiungo naturalmente la Lazio. Milan e Juventus, al momento, le considero un passo indietro. Se i biancocelesti riusciranno a conservare fino a gennaio il vantaggio che hanno costruito, penso che per le altre squadre sarà molto difficile rientrare nella corsa a un posto nell’Europa più importante».

Lazio, Lisuzzo ricorda il Pisa di Gattuso e parla del futuro nerazzurro

IL PISA – «L’ambiente nel quale si lavora conta moltissimo. Quando una società riesce a garantire tranquillità e prospettive, tutto diventa più semplice. Il Pisa oggi può contare su una proprietà solida e su una presidenza che ragiona guardando al futuro. È una realtà che non dovrebbe scendere al di sotto di determinate categorie. Attualmente occupa l’ottavo posto e ha un allenatore che ha vinto il campionato nella stagione precedente. Dal punto di vista della programmazione può quindi pensare di disputare un torneo importante e magari conquistarlo. Se guardiamo più avanti, la solidità economica, gli investimenti e una progettualità che in Italia non si incontra così spesso possono consentire al Pisa di consolidarsi nel tempo».

Lazio, Lisuzzo sullo Spezia: società, allenatori e prospettive

LO SPEZIA – «Lo Spezia ha modificato il proprio modo di lavorare. Negli ultimi tempi sono cambiati dirigenti e figure di riferimento, e ci sono stati anche alcuni problemi economici che probabilmente hanno portato a ridimensionare il progetto tecnico. Rimane però una società che spesso ha saputo scegliere bene gli allenatori. Penso a Italiano e Turati, due tecnici che prima di arrivare lì erano poco conosciuti. La squadra è giovane, il club ha investito sulle persone e oggi può puntare a risultati importanti, anche oltre le aspettative iniziali. È una realtà che merita di fare bene, dispone di strutture importanti e di una società solida. Con un’organizzazione moderna può ambire almeno alla Serie B. Qualche difficoltà lungo il percorso sarà inevitabile, ma penso che a gennaio, se l’allenatore avrà bisogno di rinforzi, la società proverà ad accontentarlo. Questo potrebbe rendere più semplice il prosieguo della stagione».

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Lazio, Lisuzzo ripercorre l’esperienza alla Nuova Ternana

ESPERIENZA A TERNI – «È stata un’esperienza molto intensa, dalla quale ho imparato parecchio. Quando Mammarella mi ha contattato, abbiamo trovato immediatamente un’intesa, perché c’erano stima e la volontà di costruire qualcosa insieme. Sapevo che il progetto fosse interessante, ma anche che bisognasse partire praticamente da zero dopo un fallimento. C’era tantissimo da fare, senza cercare giustificazioni e senza concederne ai calciatori. Quando sono arrivato, la rosa era ancora in costruzione e comprendeva alcuni giovani provenienti dall’Orvietana. Abbiamo dovuto preparare la squadra mentre venivano completate le operazioni per formare il gruppo, con la prima partita di Coppa prevista dopo poche settimane. Questo ci ha obbligato a cambiare spesso programmi e ad adattarci alle necessità. È stato un periodo che mi ha fatto crescere soprattutto nella gestione delle persone e nella capacità di prendere decisioni mentre le situazioni cambiavano».

L’ESONERO – «Esistono esoneri molto diversi tra loro. Il mio è arrivato dopo aver conquistato otto punti nelle ultime quattro partite, quindi in una situazione abbastanza particolare. Non provo però rancore e non voglio lamentarmi del poco tempo avuto. Io e il mio staff abbiamo lavorato con grande impegno, cercando di fare tutto quello che potevamo per la Ternana e per i suoi tifosi. Eravamo riusciti a trovare un’organizzazione adatta alle caratteristiche dei giocatori e credo che abbiamo lasciato delle basi utili al progetto. La fase iniziale era stata complicata perché dovevamo costruire il gruppo e preparare contemporaneamente la stagione, ma mi assumo la responsabilità delle decisioni prese e riconosco il lavoro svolto da staff e calciatori. In queste settimane sto riguardando allenamenti e partite per capire quali scelte abbiano funzionato e dove avrei potuto intervenire diversamente. Questa esperienza mi ha aiutato a comprendere ancora meglio l’importanza di interpretare le situazioni, gestire i rapporti umani e adattare le proprie idee. Sono insegnamenti che porterò con me nel prossimo incarico».