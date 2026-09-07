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Esordio in vista per Šutalo! Al Bluenergy Stadium la Lazio cala il rinforzo difensivo
Lazio, Josip Šutalo scalda i motori! Può esserci anche lui a Udine per la gara tanto attesa: vede il debutto
L’attesa è quasi giunta al termine per la terza giornata del campionato di Serie A 2026/27. Questa sera, lunedì 7 settembre, alle ore 20:45, il Bluenergy Stadium farà da palcoscenico all’affascinante scontro tra l’Udinese e la Lazio. Oltre ai temi tattici legati al match, l’edizione odierna de Il Messaggero rivela la possibilità di assistere a una novità importante per quanto riguarda il pacchetto arretrato della compagine ospite. Nelle rotazioni difensive pensate dallo staff tecnico, infatti, potrebbe trovare spazio a gara in corso anche il nuovo acquisto Josip Šutalo, pronto a bagnare la sua prima presenza ufficiale con la maglia biancoceleste.
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La condizione fisica di Josip Šutalo e le scelte di Gennaro Gattuso
Il difensore centrale croato, approdato a Roma nel corso della recente sessione di mercato estivo dopo l’esperienza all’Ajax, ha dovuto smaltire alcune noie di carattere fisico che ne avevano rallentato l’inserimento nei meccanismi della squadra. Una volta superati i fastidi muscolari, il giocatore si è messo a completa disposizione dello staff. L’allenatore Gennaro Gattuso valuta attentamente il suo impiego sul campo, orientato a non rischiarlo immediatamente dal primo minuto, ma intenzionato a concedergli spazio nella ripresa per testarne la condizione e favorire un graduale ambientamento nella nuova realtà del campionato italiano.
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Le gerarchie difensive della Lazio e l’attesa per il fischio d’inizio
Nonostante la curiosità e le aspettative riposte sul nuovo innesto, le indicazioni confermano una linea di continuità per l’undici titolare che scenderà sul rettangolo verde del Bluenergy Stadium. Al centro della difesa della Lazio, infatti, i punti fermi designati dall’allenatore restano al momento Danilo Doekhi e Oliver Provstgaard, chiamati a erigere un muro protettivo davanti al proprio portiere. Si osserva con grande interesse l’evolversi della serata, consapevole che l’inserimento progressivo di elementi di spessore internazionale come Josip Šutalo potrà garantire maggiore profondità e alternative di altissimo livello alla rosa nel corso di una stagione lunga e densa di impegni agonistici.
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